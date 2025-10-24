El Concello de Vigo construirá un patio cubierto en el CEIP Celso Emilio Ferreiro
Invertirá 734.000 euros y las obras durarán cinco meses
El CEIP Celso Emilio Ferreiro de Vigo contará en breve con un nuevo patio cubierto en el que el Concello invertirá 734.000 euros, una obra con un plazo de ejecución de cinco meses. Lo anunció este viernes el alcalde, Abel Caballero, que explicó que la actuación permitirá mejorar de forma integral las instalaciones exteriores del centro educativo del barrio de Coia, creando nuevos espacios cubiertos y acondicionados para el uso de los alumnos durante todo el año.
El proyecto ocupa una superficie de 1.800 m2, de los cuales 1.105 serán cubiertos. Las obras incluyen la construcción de gradas, pasos cubiertos que conectarán la pista con el edificio principal del colegio, la renovación del pavimento y la creación de una pista multideportiva. Además, se adaptará la zona verde y se instalará nueva iluminación y sistema de pluviales. «Queremos que los niños del Celso Emilio Ferreiro cuenten con un patio cubierto en el que puedan hacer deporte y gozar del recreo en cualquier época del año», destacó Caballero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»