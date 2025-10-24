El Concello de Vigo construirá un patio cubierto en el CEIP Celso Emilio Ferreiro

El CEIP Celso Emilio Ferreiro de Vigo contará en breve con un nuevo patio cubierto en el que el Concello invertirá 734.000 euros, una obra con un plazo de ejecución de cinco meses. Lo anunció este viernes el alcalde, Abel Caballero, que explicó que la actuación permitirá mejorar de forma integral las instalaciones exteriores del centro educativo del barrio de Coia, creando nuevos espacios cubiertos y acondicionados para el uso de los alumnos durante todo el año.

El proyecto ocupa una superficie de 1.800 m2, de los cuales 1.105 serán cubiertos. Las obras incluyen la construcción de gradas, pasos cubiertos que conectarán la pista con el edificio principal del colegio, la renovación del pavimento y la creación de una pista multideportiva. Además, se adaptará la zona verde y se instalará nueva iluminación y sistema de pluviales. «Queremos que los niños del Celso Emilio Ferreiro cuenten con un patio cubierto en el que puedan hacer deporte y gozar del recreo en cualquier época del año», destacó Caballero.