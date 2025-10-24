Cinco años de cárcel para un abuelo por abusar de su nieta
La Audiencia de Vigo ha condenado a cinco años de cárcel a un abuelo por abusar de su nieta cuando tenía 9 años en el piso de Vigo en el que residían. Le impone también la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 12 años, así como ocho años de libertad vigilada, junto a una indemnización de 10.000 euros.
La Sección Quinta ve probado que el procesado hizo tocamientos a la menor varias veces, «siendo el último de ellos la noche del 4 de septiembre de 2022, fecha en la que la madre se enteró y denunció». La sala argumenta que «ninguna causa de incredibilidad subjetiva se ve en la declaración de la menor», al tiempo que indica que «las imprecisiones y contradicciones» las salva «por la edad» de la niña y «por el hecho de que al ser varios episodios es fácil que haya confusión en cuanto a los mismos». Y destaca «un dato objetivo de especial, significativa y fundamental relevancia», que se halló ADN del procesado en la ropa interior de la menor. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación.
