Agridulce septiembre para los hoteles
Igualan los viajeros del año pasado, pero caen un 16% las pernoctaciones
Septiembre agridulce el vivido por los hoteles vigueses según los datos ofrecidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un estancamiento de los viajeros respecto al mismo mes del año pasado, pero un importante retroceso en el número de pernoctaciones contratadas por los clientes de los establecimientos.
Así, el noveno mes del año se cerró con 58.802 personas alojadas en los hoteles y pensiones de la ciudad, cifra ligeramente por debajo de los 52.617 del año pasado, lo que supone una caída de menos del 0,1%.
Sin embargo, las noches contratadas se han desplomado en la comparativa interanual más del 16%, pasando de las 101.702 a 84.565.
El acumulado de los primeros nueve meses del año deja también una tendencia muy similar a la de septiembre, con la cifra de viajeros en los mismos registros que en 2024, pero con menos noches contratadas, tras pasar de 734.432 a 665.550.
