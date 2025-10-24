Aerolíneas se interesan en cubrir la ruta de Ryanair en Peinador

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, se reunió ayer con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al que trasladó la voluntad del gestor aeroportuario de mejorar la conectividad aérea de la región, influida por el despliegue del AVE y por la compleja dinámica de las compañías aéreas, afectadas actualmente por retrasos en las entregas de aeronaves. Además, según informó Aena, Lucena aseguró que el gestor ha realizado y realiza de manera constante una labor proactiva en la promoción de los tres aeropuertos de Galicia y explicó que este año ha llevado a cabo más de una veintena de reuniones con aerolíneas, en las que ha presentado alrededor de 60 propuestas de rutas para operar en Galicia.

Sin embargo, recordó que la decisión final de establecer una ruta corresponde a la estrategia comercial de las compañías aéreas y que Aena no puede, por tanto, tomar la decisión de dónde se operan esas rutas.

En todo caso, aseguró que «Aena colaborará con las instituciones gallegas para potenciar la conectividad de los aeropuertos, ya que nuestros respectivos objetivos son compartidos, cada uno desde su ámbito de responsabilidad y competencias; y porque los aeropuertos son una herramienta indispensable de la conectividad de un territorio, pero no el destino final del viajero».

A este respecto, apuntó que la nueva ruta Santiago-Nueva York es un ejemplo de lo que se puede conseguir con contactos en el mercado internacional y gracias a la buena experiencia de las aerolíneas en otros aeropuertos españoles: «Hemos analizado con la Xunta cómo se gestionan este tipo de negociaciones para que participen y las refuercen con nosotros», añadió Lucena.

Por otro lado, el presidente de Aena explicó que varias aerolíneas ya se han interesado y están cubriendo las rutas que Ryanair deja de operar en los aeropuertos de Santiago-Rosalía de Castro y Vigo.

En concreto, Vueling va a incrementar su presencia tanto en Santiago-Rosalía de Castro (en las rutas de Barcelona, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Málaga y Zaragoza) como en Vigo (en la ruta con Barcelona).

Además, tanto la propia Vueling como Binter, Wizzair y Volotea han anunciado que están explorando y estudiando diversas oportunidades en las rutas que deja la aerolínea irlandesa.

«Las compañías aéreas van y vienen, pero Aena tiene vocación de permanencia en todos los territorios. Por eso nos alegramos de que el Gobierno de la Xunta subraye la importancia de alinear las estrategias de cada administración en función de sus competencias y de trabajar conjuntamente con Aena, con independencia de las intolerables presiones de algunas aerolíneas», concluyó Lucena.

Grupo de trabajo

La Xunta y Aena desarrollará una labor conjunta en el grupo de trabajo de conectividad de Galicia que se reunirá por primera vez el 5 de noviembre en el aeropuerto de Santiago. Será un foro en el que también participarán las administraciones locales, que tienen importantes competencias en la promoción de los destinos, y las cámaras de comercio, y que tendrá como uno de sus primeros objetivos la elaboración de una hoja de ruta. Los representantes han sido designados por los componentes del comité de coordinación aeroportuaria de Galicia.