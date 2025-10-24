Abanca estrenó un nuevo espacio de innovación y emprendimiento en su sede corporativa de Vigo. La entidad financiera inauguró ayer las instalaciones de ABANCA Innova en la ciudad, ubicadas en el edificio que el banco tiene en García Barbón.

Abanca Innova estrena sede

Para dar a conocer el nuevo local, la entidad organizó una jornada de trabajo en la que participaron una veintena de representantes del mundo del emprendimiento y la innovación del área de Vigo. Además, durante la presentación, intervinieron el director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca, José Manuel Valiño, y el director territorial de en Vigo, Walter Álvarez. El responsable de Abanca Innova, José Antonio Suárez, fue el encargado de conducir la visita por las nuevas instalaciones. Estas ocupan alrededor de 410 metros en la planta baja. También hay una gran zona de coworking ágil en la entrada, un espacio que suma tres zonas modulares con 32 puestos de trabajo, tres salas de reuniones y un espacio multiusos con una pantalla de grandes dimensiones. Las instalaciones se completan con un espacio de picnic equipado con electrodomésticos y mobiliario.

Un espacio de futuro

El cambio en la sede corporativa del banco supone un espaldarazo tanto al compromiso de abrir el edificio a la economía y la sociedad, como al propio proyecto de la aceleradora fintech de la entidad financiera. El proyecto arrancó en 2016 en A Coruña con la vocación de apoyar la creación y desarrollo de propuestas empresariales emergentes nacidas o radicadas en Galicia. Aunque desde su inicio puso el foco en sectores como fintech, insurtech, regtech, sostenibilidad y ciberseguridad, a lo largo de los años su aportación ha sido clave para avanzar en otras áreas con impacto en la industria financiera.