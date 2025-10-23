Vuelve el Petisquiño: 32 locales y 38 tapas para que los vigueses escojan el plato ganador

Vigo acoge un año más el Concurso de Tapas Petisquiño, organizado por la Federación Empresarial de Turismo e Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado polo Concello de Vigo. Durante más de dos semanas los vecinos de la ciudad olívica podrán disfrutar de las 38 tapas -31 saladas y 7 dulces- de los 32 locales participantes, por un precio de 4 euros.

Este jueves ha tenido lugar la presentación del concurso en la que participaron el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la coordinadora del Petisquiño y portavoz de Hostelería de Vigo, Celia Cabrera. Caballero felicitó a los locales participantes por su «compromiso con el crecimiento de la ciudad» y la labor de los hosteleros en el éxito de la Navidad en Vigo.

Por su parte, Cabrera animó a la ciudadanía a acercarse este fin de semana hasta el Petisquiño, que arranca el próximo 25 de octubre y se prolongará hasta el 9 de noviembre.

Petisquiño 2025: votaciones y locales participantes

Las puntuaciones de las 38 tapas participantes se determinarán en una primera fase por votación popular, sumada a las valoraciones de un jurado profesional que acudirá de incógnito a los locales. Los ocho establecimientos mejor valorados pasarán a la gran final en la que deberán elaborar su plato en directo ante un jurado que decidirá la 'Mellor Tapa 2025'.

Los seguidores de FARO DE VIGO podrán descubrir las tapas participantes y todas las sorpresas del Petisquiño durante las semanas que dure el evento.

Las tapas de la XI edición Petisquiño / Concurso Petisquiño

Además, habrá otros reconocimientos como la tapa más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con productos del mar, la tapa más 'larpeira' y la tapa más 'riquiña'. El ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico 'Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia-Sete Cidades, Sete Sabores' y, más adelante, en el Campeonato Nacional de Tapas e Pinchos de Hostelería de España.

Este año, los locales participantes son: A Retranca, As Lolas, Áttica21 Vigo, Bar Primavera, Baruta Burger & Kitchen, Bendito Nopal, Buenavista Bar, Chemin de Fer - Restaurante Casino de Vigo, Costera MX, El Continental 10, El Estribo, Hotel Axis, La Chilanga, La Orensana, La Pintxoteca, La Revoltosa, La Ruda, La Tiquismiquis, Los Dulces de Albita, Lume de Carozo, NH Collection Vigo, Nikkō Espacio Gastronómico, O Croque Cociña, Paoutro, Peregrinus Restaurante, Pizzería Cosa Nostra, Platero’s Burritos Tex-Mex, Ponzano, Sota, Tragad’eira, Valdevez, Voltarei Restaurante.