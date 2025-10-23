Vuelve la Fiesta del Cine a Vigo: cuatro días con entradas a 3,50

Los amantes del cine y las palomitas podrán disfrutar del regreso de la Fiesta del Cine a Vigo. Del lunes 3 al jueves 6 de noviembre, cuatro cines de la ciudad tendrán sus entradas a 3,50 euros para toda la cartelera.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzará el miércoles 29 de octubre por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines. Como en los años anteriores, no es necesario acreditarse previamente para disfrutar el evento.

Esta iniciativa está organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cines de España (Fece) y el Ministerio de Cultura. La edición de este año busca consolidar la asistencia a las salas como un hábito social y cultural.

38 salas para disfrutar del cine en Vigo

Los cuatro cines que participan en la ciudad olívica suman 38 salas con distintos formatos y prestaciones para que los vigueses recuperen el hábito de ver películas fuera de casa. Este año, los participantes son:

Cine Yelmo Vialia : 11 salas en uno de los centros más concurridos y accesibles de la ciudad.

: 11 salas en uno de los centros más concurridos y accesibles de la ciudad. Cine Yelmo Travesía de Vigo : 10 pantallas para poder disfrutar del cine con buenas ofertas para los que les gusta comer mientras disfrutan su película.

: 10 pantallas para poder disfrutar del cine con buenas ofertas para los que les gusta comer mientras disfrutan su película. Ocine Premio (Centro Comercial Gran Vía) : 9 salas equipadas para proporcionar una experiencia de lujo, con asientos reclinables y sonido envolvente.

: 9 salas equipadas para proporcionar una experiencia de lujo, con asientos reclinables y sonido envolvente. Cine Tamberlick (Praza Elíptica): 8 salas en el corazón de la ciudad y que se han convertido en referencia para los amantes del cine en Vigo.

En las ediciones anteriores, estas salas tuvieron un aumento notable de visitantes mientras duraba la promoción, por lo que este año esperan replicar ese éxito.

Este evento busca facilitar el acceso al cine de toda la población y recuperar las salas como lugar de encuentro social. Durante la edición celebrada la pasada primavera, esta iniciativa consiguió sumar un total de 1.295.149 espectadores en salas de toda España.