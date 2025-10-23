Visita sorpresa en el Puerto de Vigo de la mano de Benjamín
Mañana será el Artania el que cambie Leixões por Vigo
Visita sorpresa del crucero británico Arcadia que este jueves atracó en Vigo en escala extraordinaria al cancelar la programada en Santander debido a la borrasca Benjamín. Según informó la consignataria Pérez y Cía., a bordo conduce 2.021 pasajeros y 836 tripulantes que realizan un crucero de una semana de duración con inicio y final en Southampton y con A Coruña, Gijón, Vigo y Cherburgo como puertos de escala.
El Arcadia es un crucero exclusivo para personas mayores, de 83.781 toneladas brutas y 285 metros de eslora por 29 de manga que fue inaugurado en 2008. Volverá a visitarnos el 24 de diciembre.
Otra visita inesperada es la que acercará este viernes al puerto vigués al alemán Artania, que cambia Leixões por Vigo como consecuencia de las huelgas portuarias convocadas para estos días en Portugal.
