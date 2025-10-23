Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Sinfónica de Galicia toca a Mozart y Ravel

La Orquesta Sinfónica de Galicia llega hoy al teatro Afundación con su director titular, Roberto González-Monjas, con las composiciones «Ma mére l’oye», de Maurice Ravel, y el «Concierto para violín número 2 en re mayor», de Wolfgan Amadeus Mozart.

