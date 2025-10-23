Rechazo del BNG al desfile militar: «É algo arcaico»

El BNG rechaza que Vigo acoja el desfile de las Fuerzas Armadas en mayo del próximo año. Para su portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, la «firme oposición» nacionalista se sustenta en que «estamos ante un acto arcaico e casposo» que no responde a las sensibilidades de la mayoría de los vigueses.

Las críticas se relacionan también con el coste para el Concello, unos 75.000 euros que para el BNG es un «dispendio», pidiendo destinar esos fondos a causas humanitarias.