Los radiólogos en huelga hacen una propuesta para acercar posturas

El pulso que mantienen la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo y los radiólogos que hacen guardias ha obligado a suspender dos mil pruebas radiológicas, según las estimaciones de estos profesionales, que mantienen una huelga indefinida desde hace 17 días. "Una cifra que a final de mes habrá alcanzado el volumen equivalente al trabajo que realiza un radiólogo en todo el año", sostienen. Para acercar posturas y poner fin a esta situación, han anunciado una contrapropueta al Sergas para acabar con el paro.

"Con el fin de avanzar hacia un acuerdo, aceptaríamos que, de manera transitoria, la solicitud de un tercer radiólogo no contemple la cobertura del fin de semana (sábado y domingo), hasta que se incorporen nuevos profesionales al servicio", señalan y explican que "esta medida no implica una renuncia, sino un aplazamiento temporal en tanto se refuerza la plantilla".

El comité de huelga rechazó la oferta presentada el día 21 por el Sergas, de incorporar un tercer radiólogo con presencia física solo los lunes y los días en los que no hubiera un residente de tercer o cuarto año. El resto de días laborales (de martes a viernes) ofrecía una persona más de 15 a 22 horas.

Argumentos

El objetivo de la Administración sanitaria, según expusieron, es que estos refuerzos se tradujeran lo mínimo posible en libranzas al día siguiente en la actividad ordinaria, fundamentalmente oncológica.

Los radiólogos quieren acercar posturas y renuncian al refuerzo de la guardia de los fines de semana, para que el lunes no se acumulen 6 personas con libranza (se mantendrían las cuatro actuales), pero sí piden ese refuerzo de lunes a viernes. Destacan que solo implicaría tres libranzas más a lo largo de la semana de mañana, ya que la del viernes ya no se compensa con descanso matinal en la jornada siguiente.

¿Por qué rechazan la propuesta de la Xunta?

Porque defienden que "los residentes de tercer y cuarto curso son profesionales en formación que pueden requerir supervisión por parte de un facultativo especialista y que no pueden asumir de forma autónoma todas las responsabilidades propias de un especialista y, menos aún, en un servicio de urgencias con elevada complejidad diagnóstica"

Además, sostienen que "la sobrecarga de trabajo es constante durante todos los días de la semana", no solo los lunes. "Los facultativos llevan cinco años reclamando un tercer radiólogo de guardia", recuerdan.

Los profesionales en paro indefinido expresaron en una carta dirigida a la ciudadanía su "preocupación por el creciente proceso de externalización de estudios radiológicos a centros privados o concertados, lo que alimenta el temor a una progresiva privatización del servicio público de radiología”.