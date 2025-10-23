El Puerto de Vigo mejora sus niveles de tráficos y apunta a otro año en máximos históricos

El tráfico portuario total de Vigo superó en los nueve primeros meses del año los cuatro millones de toneladas, mejorando ligeramente los datos conseguidos en el mismo período de 2024 al incrementarse el registro un 0,03%. Así se desprende de la actualización con los datos de septiembre de las estadísticas mensuales de Puertos del Estado, que mantienen a Vigo en el ‘top 20’ estatal en términos globales y que aventura que 2025 volverá a ser un ejercicio muy positivo, al ser muy optimistas las previsiones para las semanas que restan para su finalización.

Analizando el volumen de mercancía general, la más importante por su elevado valor económico, operado entre enero y septiembre en las terminales olívicas pese a un ligero descenso del 0,6%, que situó la cifra acumulada en más de 3,7 millones de toneladas, el octavo mejor dato de España. Así, por ejemplo, aunque A Coruña presenta un tráfico global muy superior, la mayor parte de su mercancía son graneles líquidos con destino a la actividad de la refinería de Repsol.

La octava posición es la más habitual en la que se sitúa el Puerto vigués en las categorías más relevantes del ranking estatal, aunque su posicionamiento continúa siendo todavía más privilegiado en dos campos como son la pesca y el movimiento de vehículos.

En el primer caso, ha conseguido reponerse del batacazo del verano, en el que cedió el testigo al Puerto de A Coruña. O Berbés vuelve a ser el punto de España con más toneladas de pesca descargadas, con algo más de un millón gestionada en los primeros nueve meses del año. No obstante, es un ámbito en el que cojea el Puerto en comparación con el año pasado, ya que las cifras han disminuido algo más del 7%, en la línea de que lo está sucediendo en los últimos ejercicios.

El descenso ha sido más acusado al cierre del tercer trimestre del ejercicio en el tráfico RO-RO, que presenta una caída cercana al 16% que no le impide haber movido más de un millón de toneladas.

Las noticias más positivas, mientras, están relacionadas por ejemplo con el movimiento de automóviles, que continúa al alza y, en nueve meses, tras una subida interanual del 4,3%, el Puerto ha movido cerca de medio millón de unidades, lo que le permite afianzarse como la segunda terminal de España solo por detrás en cifras absolutas de la de Barcelona, que supera a la ciudad olívica en algo más de 30.000 vehículos.

Estadisticas del Puerto de Vigo / Hugo Barreiro

El nivel de crecimiento es todavía superior en la recepción de cruceristas, con 222.370 pasajeros registrados hasta septiembre que suponen un 60,3% más que los que se anotaron en el mismo período de 2024. La cifra ya supera, además, el total del pasado ejercicio y, a falta de oficialidad, se puede decir ya que 2025 es el año en el que más cruceristas atracado en la terminal de trasatlánticos viguesa.

Mención especial merece también el crecimiento interanual del 4,5% en contenedores, con 229.758 TEUS alcanzados en nueve meses. La mercancía general transportada en contenedores supera los 2,3 millones de toneladas entre enero y septiembre.

Nueva apuesta por la sostenibilidad: el Tinglado tendrá placas solares

Con el objetivo de profundizar en la apuesta por la sostenibilidad dentro del proyecto Blue Growth, el Puerto vigués da un paso más generar energía con la que autoabastecerse licitando una obra con un presupuesto que ronda los 340.000 euros (IVA incluido) que permitirá instalar placas solares en todo el tejado del edificio del Tinglado. La actuación, que abrió ayer el plazo de presentación de ofertas, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses desde el inicio de los trabajos, previstos para el próximo año.

Por ello, el organismo presidido por Carlos Botana encargó un proyecto que le permita alcanzar el objetivo de que un 3% de la energía consumida sea autogenerada y de origen renovable. Según recoge el pliego de condiciones aprobado, actualmente el Puerto alcanza un 1,97% de producción de energía eléctrica con las dos instalaciones fotovoltaicas instaladas en la terminal Ro-Ro de Bouzas y en la nave de servicios portuarios en el muelle de Areal.

La instalación fotovoltaica que se colocará en el Tinglado contempla 475 paneles que ocuparán una superficie total de 1.090 metros cuadrados y que supondrán una potencia instalada de 200 kilowatios. Los elementos quedarán conectados a la actual instalación eléctrica del inmueble.