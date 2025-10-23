Entrevista | Carmen García Mateo Candidata al Rectorado de la UVigo
«Estamos preparados para pór en marcha o grao en Medicina e o doutoramento»
«A Universidade de Santiago non quere negociar e non estamos para perder o tempo»
Ademáis de contar cunha extensa carreira dentro da UVigo como académica e tamén en postos de xestión, Gª Mateo foi unha das primeiras patroas de barco no Liceo de Bouzas, outro dos elementos da súa biografía, destaca ela mesma, que definen o seu carácter. Onte defendeu aimplantación de Medicina, con recursos humanos e materiais, «sen improvisacións e con moita planificación».
-No seu discurso destacou que a UVigo perdeu peso fóra.
-A Universidade está moi ben conectada coa sociedade, pero si que perdemos papel negociador. Na Xunta e na Consellería de Educación, especialmente. Teño falado disto con moitos colegas e centros e hai que darlle a volta.
-É tamén así no caso de Medicina?
-No Consello de Goberno pedímoslle ao reitor que dimitira como presidente do grupo de traballo porque xa se vía que se alguén non quere negociar non vai haber acordo. E aí evidentemente a Universidade de Santiago non quere negociar. E, como dicía África González o outro día, non estamos para perder o tempo.
-Defende que a UVigo está preparada para ter unha facultade.
-A UVigo está preparada para afrontar o reto de pór en marcha os estudos de grao de Medicina e máis aló, tamén os de doutoramento. De feito, hai moitos grupos como o meu que teñen moitísima colaboración e están adscritos ao Intituto de Investigación Sanitaria-Galicia Sur. Traballamos en equipos multidisciplinares e temos eses vimbios e esa apertura de miras para avanzar cara un proxecto de Medicina. Temos xente coa que arrancar e podemos iniciar o proceso. Pero sempre con rigor, de maneira ordenada e, claramente, tendo recursos para non comprometer ao resto das titulacións.
-Como será a suá campaña?
-É a miña primeira campaña á reitora, pero estiven noutras. A actividade irá in crescendo e queremos chegar á maior cantidade de xente posible. Será imposible chegar a todos de forma persoal, pero tamén estaremos nas redes.
-Nesa bagaxe a que aludiu no seu discurso está a súa etapa como vicerreitora de Titulacións en plena adaptación a Bolonia.
-Cando cheguei á UVigo, eramos un grupo moi reducido de xente poñendo en marcha a Escola de Telecomunicacións. Eu facía o doutoramento ao mesmo tempo que comprabamos material, iniciabamos asignaturas e abríamos laboratorios. Vivín esa experiencia tractora, esa capacidade de ilusionar e de implicar a xente porque senón non é posible.
Quiere liderar una UVigo «solvente» y con más «peso e influencia»
Carmen García Mateo aspira a liderar una UVigo «que pase da improvisación á solvencia» y que tenga más peso e influencia ante las instituciones. La candidata de Nós Universidade oficializó ayer «un paso cara adiante colectivo» acompañada por profesores de los tres campus y de diferentes áreas para evidenciar la necesidad de una universidad «equilibrada» y que dé un «trato xusto» a todos los ámbitos de conocimiento «sen arbitrariedades e sen privilexios».
La catedrática de Telecomunicaciones eligió un barrio ligado a sus orígenes familiares, su abuela regentaba la centenaria taberna «María de la playa» frente a Barreras, para oficializar su intención de convertirse en la «primeira» rectora de la UVigo como «expresión máxima do servizo público» en el que ya suma más de 35 años de carrera desde su llegada a la instución académica.
«Teño a experiencia e a bagaxe necesaria para contribuir a un proxecto que restableza a confianza na Reitoría, que devolva a estabilidade á institución e que se proxecte cara a sociedade», destacó García Mateo, quien, a falta de que se presenten más candidaturas, se enfrentará a la actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio.
En su intervención, lamentó la pérdida de influencia de la UVigo acrecentada durante el último mandato de Reigosa y se mostró confiada de que en los próximos meses conformará un equipo fuerte y plural para «gañar as eleccións» y que la institución dé un salto de calidad y se proyecte «con liderado» frente a los retos «presentes e futuros».
Subrayó que el «protagonismo» de esta transformación debe estar distribuido en los tres campus y áreas de conocimiento. E insistió en que defenderá una universidad «cun proxecto común, cohesionada e que represente a toda a súa diversidade».
La candidatura de Nós Universidade, destacó, surge del compromiso y el deber con la institución, sus trabajadores y sus estudiantes, así como con la sociedad gallega. «Porque a Universidade de Vigo é, ante todo, un proxecto colectivo ao servizo do país», subrayó. Y añadió que el objetivo es contribuir desde el Rectorado a que la institución sea «influínte, autónoma e con voz propia no debate científico, económico e cultural de Galicia».
García Mateo compareció ante los medios arropada por las directoras de las escuelas de Telecomunicaciones y Minas y Energía, Rebeca Díaz y Elena Alonso, la decana de Ciencias del Mar, Elsa Vázquez, el catedrático de Organización de empresas Xosé H. Vázquez, el profesor de Derecho Penal en Ourense Virxilio Rodríguez, y Xabier M. Rolán, docente de Comunicación audiovisual y publicidad en Pontevedra.
También acudieron al acto otros profesores de los tres campus de la UVigo como Javier García Cutrín, de la Facultad de Comercio, Javier Hervés, de Económicas, la exdecana de Filología y Traducción Rosa Pérez o Juan Manuel Corbacho, que fue vicerrector de Pontevedra con Salustiano Mato.
A preguntas de los medios, García Mateo se mostró partidaria de una «implantación progresiva» de la titulación de Medicina, no solo del grado en respuesta a la «falta clara» de profesionales tanto en la actualidad como ante el futuro relevo generacional, sino también de los programas de doctorado para impulsar carreras investigadoras en este ámbito.
En cuanto a la posibilidad de que la UVigo cuente con la primera rectora en sus más de treinta años de historia, enmarcó este hecho en la normalidad y el avance hacia una igualdad efectiva. De hecho, apuntó que actualmente ya hay más decanas y directoras que hombres en los mismos puestos, incluso en el ámbito de las ingenierías: «Toca xa que unha muller sexa reitora e que sexa eu».
Suscríbete para seguir leyendo
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película