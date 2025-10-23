El PP exige que se desbloquee ya el convenio para obras en la ETEA

El PP de Vigo mete prisa al alcalde, Abel Caballero, para que su gobierno apruebe la firma del convenio que permitirá actuar en el ámbito PS-1, que incluye la plaza de Armas para su urbanización y la construcción de un aparcamiento subterráneo, una actuación a tres bandas entre Concello, Xunta y Zona Franca.

«Es un bloqueo permanente de Caballero. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento impida a una administración autonómica invertir por razones partidistas?», dijo la presidenta popular, Luisa Sánchez, poniendo en valor que el Gobierno gallego haya incluido varias partidas en las cuentas del próximo año.

En la réplica, el alcalde vigués negó cualquier paralización a la tramitación del convenio y defendió el papel municipal en la recuperación de la ETEA, asegurando que «es la Xunta la que no hizo nada en 17 años».

Mientras, el delegado de Zona Franca, David Regades, defendió el «trabajo sin descanso» del organismo y del Concello y aseguró que el convenio está en la última fase de tramitación administrativa.