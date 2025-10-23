Los herederos de San Salvador vuelven a A Riouxa

A Riouxa es uno de los pulmones verdes de Vigo, un espacio privilegiado en el barrio de Teis. No fue siempre tal y como se conoce. El catalán Ricardo Bofill lo proyectó a principios de los 90 teniendo en cuenta el paisaje marítimo posterior y lo aprovisionó de varios elementos, como un anfiteatro, un paseo con pérgolas o un jardín botánico. Pero antes de que surgiesen los giros arquitectónicos, la zona ya tenía vida propia. Era un espacio privado, pero cedido por su propietaria para el encuentro de los vecinos; hombres y mujeres comprometidos con el barrio. Hasta el punto de que sus fiestas llegaron a ser de las más grandes de la ciudad. Ahora, sus seis hectáreas siguen haciendo posible albergar todo tipo de actividades, culturales o de verbena.

La asociación San Salvador sabía como animar el cotarro allá por los 80. Pero, la actividad fue disminuyendo y, como pasó con todo lo demás, en pandemia hubo que parar. Después ya no parecía lo mismo. Pasaron tres años hasta que un vecino, Roge Cabaleiro, tomó la iniciativa de formar un grupo reducido. Pese a las buenas intenciones, tuvo un accidente grave en el que casi pierde la vida e irremediablemente se apartó de la iniciativa. Aunque ya estaban programadas las fiestas patronales, en agosto, el resurgir de San Salvador quedaba de nuevo en espera.

Otros tres amigos de Cabaleiro pretendían seguir, pero al poco tiempo otro accidente puso en jaque la permanencia de este colectivo. Sin embargo, con el empeño de los amigos -hijos de los que décadas atrás se ocupaban de llenar el calendario de eventos comunitarios- lograron sacarlo adelante. Este septiembre ocurrió lo esperado. Hasta trece vecinos están ya manos a la obra para recuperar su patrimonio inmaterial.

Quieren que se retome el espíritu de lo que era en su día, cuando además de atracciones y música, también había cine al aire libre. Ayer varios miembros, unos hijos y otros, más jóvenes, nietos, de los fundadores originales, se juntaban frente A Riouxa para contar su historia.

«Todos vivíamos en esta calle. Nos conocemos desde que éramos pequeños y nuestros padres organizaban las fiestas grandes. Entonces no coincidían con las de otros barrios ni existía O Marisquiño. Toda la ciudad venía aquí», cuenta Cabaleiro.

Alberto Fernández es el actual presidente. «No se hacía nada en el barrio. La situación estaba en declive, había muchos jubilados y la gente de nuestra edad (39 años) estaba centrada en el trabajo», lamenta. Veían como se estaba perdiendo ante ellos un bien cada vez más escaso, la vida en comunidad. «La gente va a lo suyo. Esto antes era un punto de encuentro, de socialización. Queremos que vuelva a ese punto», dice el presidente.

El impulso que necesitaban también llegó gracias a un grupo de miembros más jóvenes, que se prestaron voluntarios para aplicar su tiempo libre en San Salvador.

Fernández confiesa que tuvo muy buena acogida: «El barrio parece pequeño, pero es muy grande. La gente de siempre se apunta a todo».

Otro miembro, Santiago, apunta que quieren recobrar su importancia y dar salida a una zona en la que hay pocas opciones de ocio: «Somos la alternativa. O esto o morimos todos».

Sus próximos eventos

El próximo sábado 8 de noviembre es la primera prueba de fuego. La nueva asociación de San Salvador está organizando un magosto por todo lo alto.

Ponen también grandes expectativas en lo que vendrá después: quizá puedan organizar una fiesta en Fin de Año y Entroido. También uno de sus grandes éxitos, la fiesta de los Callos.