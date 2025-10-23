La grada de Gol finaliza su pilotado y empieza a construir su nuevo suelo para estar lista a finales de 2026

Cumpliendo plazo y según el ritmo previsto, una de las obras más seguidas en Vigo alcanza un nuevo hito en su construcción. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha avanzado que la grada de Gol ha finalizado la instalación de los 313 pilotes de hormigón de entre 6 y 12 metros. Esta primera fase iniciada el 22 de agosto ha permitido iniciar la unión entre ellos «mediante carriles de hormigón generando una malla»

Una vez se instalaron las dos grúas que levantarán la nueva estructura, el siguiente paso será la conexión de todos los pilotes con el «firme» para que sean «un elemento compacto». A partir de ahora se iniciará un trabajo de unos ocho meses de duración en el que se levantará toda la nueva estructura de la grada, que estará finalizada al término de la presente temporada. Los meses siguientes se realizarán las labores de «albañilería, carpintería, aislamiento, pavimentaciones y saneamiento», situándose en el verano de 2026 la malla que sostendrá la cubierta de la bancada. «La obra estará finalizada a finales del año 2026, por tanto creemos que debe estar operativa y utilizándola el Celta en febrero de 2027», aventuró.

Este nuevo graderío junto a la rúa Olímpicos tendrá un aforo aumentado de 7.000 espectadores que dejará el de todo Balaídos en 30.000, casi un 11% más de lo previsto incialmente. «A partir de ahí ya empezaremos inmediatamente a ampliar la grada de Tribuna para tener los 43.000 que requiere el Mundial», explicó en referencia a la nueva visera incluida en el PXOM. En ese sentido, volvió a exigir que se incluyera ya como sede del evento ante la FIFA tras la renuncia de Málaga.

Rumbo al Mundial 2030

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se ha mostrado crítico con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que pretende llevar a los tribunales que su ciudad no sea seleccionada, en caso de ser así, como sede del Mundial de 2030. "Si sigo hablando aquí de él sube la gasolina y el pan. Le dije el otro día en Vigo que a veces hay que hablar menos y hacer más", aseveró.

Louzán, que ha participado este jueves en 'Nueva Economía Fórum', organizado por 'Fórum Europa', ha apuntado que fue él cuando ocupaba la presidencia de la Diputación de Pontevedra el que firmó con el edil "la renovación de Balaídos", firmando un convenio en 2015 de 15 millones de euros. "Estamos camino de 2026 y esa renovación a día de hoy no se ha terminado, aún faltan dos años para terminar ese estadio", puntualizó.

"Estaba previsto terminarlo con 27.000 espectadores cuando lo termine y va a quedar con 30.000 espectadores, y las exigencias de FIFA en la capacidad "son de 43.000". "Él dice, y probablemente podamos creerle o no, que va a hacer un estadio de 43.000. Va a tirar parte de lo que está haciendo ahora mismo", afeó.

A Louzán, "como gallego", le gustaría que tanto A Coruña como Vigo fueran sede en 2030. "Pero no soy yo quien debe decir eso porque, en este caso, la única responsabilidad que tiene cada una de las ciudades candidatas, y ahora me refiero a A Coruña, es hacer sus deberes", recalcó el presidente de la RFEF.

"A Coruña asumió unos compromisos de elevar un estadio de 32.000 espectadores a 43.000 y Vigo exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo el tiempo pone a cada quien en su sitio, pero espero, como gallego de bien, que podamos tener quizá no una, posiblemente dos, espero que no sea ninguna. Vamos a entrar en el 2026 y FIFA exige que, con un año de antelación, esas mejoras de los estadios tienen que estar totalmente rematadas", sentenció.