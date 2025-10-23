El gigante del turismo TUI apuesta por Oporto con 11 embarques de crucero para miles de turistas alemanes y escala en Vigo

Decenas de miles de turistas, la gran mayoría alemanes, llegarán durante el próximo verano a Oporto en vuelo directo para iniciar en Leixões varios cruceros por la costa atlántica peninsular. Y varios harán escala en Vigo, su principal puerto competidor; y también en A Coruña. Aunque el trasatlántico, con capacidad para 2.500 pasajeros, visitará Galicia, la terminal portuense será la base central de una operativa de cruceros sin precedentes en el noroeste peninsular que, a mayores, llega de la mano de un gigante mundial del turismo: TUI Cruises.

TUI Group está centrando su expansión en el mundo de los cruceros. Y la terminal de Leixões –que lleva años creciendo y compitiendo con la olívica– ha comenzado a jugar un papel notable en este proceso. TUI Cruises, marca del grupo Royal Caribbean creada en 2007 para el mercado alemán, testó el pasado verano cuatro salidas por la costa atlántica a bordo de su megacrucero Mein Schiff 4. Todo apunta a que la experiencia ha sido satisfactoria, ya que el próximo verano disparará su oferta viajes hasta los 11 embarques desde Oporto en el Mein Schiff 6, con capacidad para 2.536 pasajeros.

Pero esta operativa de TUI Cruises en Oporto va mucho más allá de convertir a Leixões en puerto de embarque de cruceros en el noroeste peninsular. Un papel que curiosamente, aunque de forma puntual, llegó a tener Vigo con un buque más modesto (800 plazas) de Iberocruceros, hace ya más de 15 años. La apuesta de este gigante mundial del turismo por Leixões implica directamente también al aeropuerto de Sá Carneiro, ya que estas travesías por la costa del Atlántico están dirigidas principalmente para el mercado alemán, cuyos turistas traerá y devolverá a Alemania en avión a través del aeropuerto portugués.

Once travesías desde Oporto

El Mein Schiff 6, con casi 300 metros de eslora, fijará su base de operaciones en Oporto entre el 2 de julio y el 10 de septiembre de 2026. Durante esas fechas, realizará un total de 11 embarques y desembarques con miles de cruceristas que pueden optar por dos travesías diferentes por la costa del Atlántico. Una de siete noches con salida hacia el sur y escalas en Tánger, Gibraltar, Cádiz y Lisboa; y otra más larga, de 14 noches, con paradas en estos mismos puertos pero continuando el viaje hacia el norte atracando también en Le Verdon (Burdeos-Francia), Bilbao, A Coruña y Vigo. Del total de las 11 salidas desde Leixões, cinco atracarán en Galicia (8 y 22 de julio; 5 y 19 de agosto; y 2 de septiembre).

Una de las travesías del «Mein Schiff 6» con embarque en Oporto y escala en Vigo o A Coruña. / Oficial

El último viaje, cuando el barco zarpará para posicionarse en el Mediterráneo y que saldrá el día 10 de septiembre de Oporto, hará escala en Lisboa, Cádiz, Tánger, Málaga, Barcelona y Mallorca.

Precios

TUI Cruises está comercializando ya los billetes desde 1.179 euros por persona para la travesía de siete noches; y desde 2.349, para la de 14. En todas ellas se ofrece también el avión de ida y vuelta directo hacia y desde Sá Carneiro por unos 500 euros más. Los vuelos se ofrecen desde Munich, Berlín, Dusseldorf, Frankfurt, Hannover, Hamburgo, Stuttgart y Viena.

La previsión apunta a que solo esta operativa de TUI Cruises en Leixões sumará unos 50.000 movimientos entre embarques y desembarques.

Durante el pasado verano, la naviera tuvo cuatro salidas similares desde Oporto. De hecho, por primera vez el Mein Shchiff 4 hizo escala en Vigo dentro de esta primera prueba de TUI Cruises en Leixões. Un estreno que fue celebrado en la Autoridad Portuaria con el tradicional acto de entrega de metopas que se realizada cada vez que un trasatlántico llega por primera vez a la ciudad.

Vigo recibirá 1.800 cruceristas... por Lavacolla

TUI Cruises ha visto también para Vigo, aunque por el momento de reojo. Para el próximo 2 de diciembre, como adelantó este periódico, el grupo turístico TUI organizó la salida desde Vigo del buque Marella Discovery. En este caso, para el mercado británico, cuyos turistas llegarán a la ciudad olívica a través de Lavacolla desde Birmingham, Glasgow, Londres y Mánchester.

Serán en torno a 1.8000 cruceristas que partirán de Vigo para una travesía de 14 noches que hará escala en Punta Delgada (Azores), Saint John’s (Antigua y Barbuda), Basseterre (San Cristóbal), Philipsburg (San Martín), Road Town (Islas Vírgenes Británicas), Samaná (República Dominicana) y La Romana (República Dominicana), desde donde pondrán rumbo de vuelta en vuelos chárter al Reino Unido.