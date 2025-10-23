Fotografías para poner cara a enfermedades

«A pel como testemuño: entre a vida e a súa ferida» es la exposición con la que la Asociación Galega de Persoas Trasplantadas de Médula Ósea (Asotrame) busca visibilizar la enfermedad de injerto contra receptor, una complicación frecuente tras los implantes de médula ósea de donante. Los protagonistas son pacientes. Dentro de la provincia de Pontevedra, la muestra fotográfica se estrena en el Hospital Álvaro Cunqueiro.