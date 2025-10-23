El adiós de Air France cumple diez años sin sucesora para la ruta estrella de Peinador

La historia ocurre primero como tragedia y luego como farsa. Y en un invierno en el que Galicia afronta un recorte de 441.000 plazas (17% respecto al año anterior) y 11 conexiones aéreas, el fantasma de otro golpe aún mayor cumple ahora una década: el adiós de la que en su día fue la ruta estrella a nivel internacional. El 24 de octubre de 2015 volaba por última vez un avión de Air France entre Vigo y París, poniendo fin a once años de relación con más de 855.000 viajeros... sin un solo euro de ayudas públicas. Las mismas que otorgadas en A Coruña y Santiago acabaron con ella pese a las denuncias de la aerolínea gala.

Aunque ahora tanto la Xunta como los gobiernos de María Pita y Raxoi reclaman «coordinación» y no duplicar la oferta de destinos, lo cierto es que fueron ellos los que torpedearon la rentabilidad. «Las subvenciones no son transparentes y amenazan el futuro del vuelo Vigo-París», denunciaba Thierry de Bailleul en julio de 2011. El director general de Air France en la península Ibérica había trasladado al gobierno autonómico su malestar por la duplicación de la ruta desde Lavacolla a cargo de Vueling, exigiendo además entrar en el reparto de fondos. En febrero de 2015 el popular Carlos Negreira rubricaba un nuevo convenio con Iberia y ponía la puntilla a la «coordinación» gallega aeroportuaria. Tan solo nueve meses después, la aerolínea del segundo mayor grupo de Europa abandonaba la comunidad y cerraba una ventana única al resto del mundo.

Página de FARO DE VIGO del 9 de mayor de 2015, cuándo Air France anunció su marcha de Vigo. / FDV

Y es que el 70% del pasaje que volaba entre Peinador y Charles de Gaulle lo hacía para vuelos en conexión. La ruta fue operada con Embraer 145 (50 plazas), Fokker 70 y 80 (80 y 100) y finalmente por Embraer 170 y 190 (76 y 100) operados por su filial HOP, que tomó el testigo de Régional. En su máximo apogeo contaba con cuatro vuelos diarios que enlazaban con los bancos de salida a sus más de 150 destinos. En 2008 marcó un récord todavía vigente con 106.214 viajeros, superando además los 70.000 en nueve años.

Los intentos posteriores

Aquel golpe a Peinador generó un consenso similar al actual reclamando un esfuerzo para evitarlo. El resultado es que ni en Vigo ni en las otras ciudades gallegas se ha logrado igualar aquella conectividad. La primera opción pasaba porque Air Europa, quien comparte código con la francesa, se hiciesa cargo de la operativa compartiendo gastos. Aquella idea, como el concurso de rutas ganado por Air Nostrum o las sucesivas intentonas en las terminales coruñesa y santiaguesa . La compañía valenciana promedió poco más de 3.000 pasajeros entre 2016 y 2018, subiendo a 12.000 en 2019 antes de que la pandemia obligase a cancelarla el siguiente año. El pasado año y pese al monopolio durante los Juegos Olímpicos, Vueling solamente desplazó 64.449 pasajeros desde Lavacolla.

Al sur del Miño, la fortaleza de Oporto que tiene en París su destino fetiche. La inmigración lusa en el norte galo y la diversificación de la oferta hacen que desde el aeropuerto de Sá Carneiro viajaran el pasado año 1.735.847 pasajeros a las cuatro terminales de París. Allí logra 115 frecuencias semanales (más de 15 cada día) por sentido entre Charles de Gaulle (Air France), Orly (TAP, Vueling, Easyjet y Transavia) y Beauvais y Vatry, ambos con Ryanair.