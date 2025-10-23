Las denuncias por violencia machista crecen un 25%: 489 en solo seis meses
La mayoría de los casos llegan al juzgado a iniciativa de las propias víctimas, pero hubo casi un 15% de asuntos que se abrieron por intervención de la familia o a raíz del atestado policial
Las denuncias por violencia machista experimentaron un importante aumento en este 2025. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo registró 489 durante los primeros seis meses del año, un 25% más que en el mismo período de 2024, cuando se produjo una fuerte caída con respecto a ejercicios anteriores al contabilizarse 389. El balance hecho público ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencia, una vez más, que la mayoría de denuncias, un abrumador 86,1% las formalizan las propias víctimas. El resto de casos llegan ante el juez gracias a que fueron presentadas por familiares, por servicios asistenciales o a raíz de la intervención policial.
Aunque fueron 489 las denuncias –y 388 las víctimas–, el número de asuntos penales registrados por el juzgado ascendió a 600. Y hubo 532 delitos: la mayoría son de lesiones y malos tratos –377–, seguidos por los de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento y/o de prohibición de comunicación que se imponen como medida cautelar o en sentencia –101–. Un dato que en los próximos balances trimestrales aumentará es el relativo a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Entre enero y junio el tribunal registró 5 casos de presuntas agresiones sexuales, pero desde este pasado 3 de octubre el juzgado vigués de violencia de género, al igual que los del resto de España, asume ya todos los delitos de esta naturaleza –y los de trata de seres humanos con fines de explotación sexual– en los que las víctimas sean mujeres, independientemente de que tengan o no una relación de afectividad con el agresor. Precisamente esta nueva competencia dará lugar a que a partir del 31 de diciembre Vigo contará con un segundo magistrado o magistrada para instruir la violencia machista.
Órdenes de protección
En los seis primeros meses del año se pidieron 123 órdenes de protección, de las cuales se concedieron 78 –algo más del 63%–, denegándose las 45 restantes. Otro dato relativo a la actividad de este juzgado es el de su carga de trabajo civil, ya que, junto a las denuncias penales, se encarga de la tramitación de las separaciones y divorcios de parejas en las que hay violencia de género. Fueron un total de 50 procedimientos, que abarcan desde la propia ruptura hasta la adopción de las medidas necesarias con respecto a los hijos menores de edad.
Junto a las denuncias que entran en el juzgado a un ritmo de prácticamente tres cada día, el juzgado vigués instruye en la actualidad varios casos de homicidio o asesinato ocurridos en los últimos años en Vigo y en el Val Miñor. Recientemente elevó a la Audiencia para juicio el caso del crimen machista de Beatriz registrado en febrero de 2023 en Baiona –el juicio ha sido señalado para este próximo noviembre–, pero todavía investiga el de Estela Blach sucedido en la misma localidad hace casi un año o el conocido como crimen de la maleta, que está pendiente del informe psiquiátrico forense del presunto homicida, José Manuel Durán González, «O Chioleiro». También sigue en instrucción el caso de la joven que resultó gravemente herida en Vigo después de que su exnovio la rociase con gasolina y le prendiese fuego.
Un 50% de las causas acaban archivadas
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realiza en sus balances trimestrales un análisis estadístico a fondo de los asuntos que entran en los juzgados especializados en violencia machista. Una de las variables que aborda es la de la forma de terminación de los procedimientos. Y un dato que siempre llama la atención es el de que un amplio porcentaje de las causas que se instruyen en estas salas acaban archivadas. En el caso de Vigo, y a la luz de los datos del primer semestre de este 2025, un 50% de los asuntos derivaron en un sobreseimiento provisional por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, es decir, por falta de pruebas.Pese a que el porcentaje es amplio, es menor que en ejercicios anteriores, cuando los archivos llegaron a alcanzar a hasta el 70% de los asuntos que entraban en el juzgado.
¿Y qué ocurre con el resto de procedimientos? Pues casi un 20% derivaron en sentencias condenatorias en el propio tribunal especializado, otro 22% se elevaron a los juzgados de lo Penal para la celebración de juicio en dichas salas –no viene en la estadística, pero la mayoría de estos casos también acaban con condena– y en el restante 8% hubo otras formas de terminación de la investigación penal que no se concretan en el análisis que realiza el Poder Judicial. En cuanto a las mujeres que se acogieron a la dispensa judicial de no declarar contra su agresor, fueron 15: 6 en el primer trimestre y 9 en el segundo, el 0,04% de las denuncias registradas.
Las estadísticas también hacen referencia a los casos de violencia de género tramitados en los juzgados de Menores. En la provincia de Pontevedra hay una única sala, ubicada en la ciudad del Lérez y que asume todos los delitos cometidos por jóvenes que no han alcanzado la mayoría de edad en el territorio pontevedrés. Durante los primeros seis meses del año dicha sala instruyó 7 asuntos de malos tratos.
