El Chuvi dará apoyo a las residencias con hospitalización a domicilio

Con el progresivo envejecimiento de la población, aumentan las enfermedades crónicas y los ingresos de aquellos pacientes complejos que se descompensan. Un porcentaje importante procede de centros sociosanitarios. La evidencia demuestra que se puede dar una atención segura y de calidad en su entorno, con la ventaja de que se evitan posibles contagios intrahospitalarios y fenómenos de desorientación. Además, muchos geriátricos cuentan con una cobertura que les permite actuar como «minihospitales». El Servicio de Hospitalización A Domicilio (HADO) del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) acaba de poner en marcha un plan piloto para dar apoyo a las residencias del área y evitar ingresos, visitas a urgencias o consultas. Serán su enlace.

En una primera fase, el equipo asistencial de HADO para la coordinación con residencias ha seleccionado ocho centros de diferente tipología para hacer un estudio de campo. Empezarán con las tres residencias de atención a la dependencia públicas —la asistida I Monte Arieiro, la asistida II Meixoeiro y la de Bembrive— y cuatro privadas —O Lecer, en Matamá; Paz y Bien, en Tui; Santa Marta, en Alcabre; Monte Tecla, en A Guarda;y la de Apamp, en Navia—. En total, son unos 900 usuarios, pero la intención es poder extenderlo en un futuro a los 4.000 de los 64 centros residenciales de todo tipo.

El equipo, dotado con vehículo, estará integrado por el geriatra Diego Salgado y la enfermera, Ruth Gómez, que se dedicarán en exclusiva a ello. Otra profesional de Enfermería les dará apoyo.

Cuentan que el objetivo es hacer una valoración geriátrica de estos pacientes, «qué necesidades tienen, cómo se pueden apoyar y aportar soluciones» que minimicen las derivaciones al hospital. Ofrecerles «una atención global», con contacto directo —teléfono y correo de lunes a viernes, de 8 a 14 horas–. En los casos que sea necesario y posible, les proporcionarán esos cuidados de un ingreso hospitalario sin salir de la residencia. Además, quieren coordinar la atención de sus usuarios entre los diferentes niveles –Primaria, O61, urgencias...–.

También se ha instalado una alerta en el sistema de historia clínica electrónica para avisar cuando uno de estos residentes está en urgencias o en planta, para que se pueda valorar de forma inmediata una atención por HADO.

Crecimiento del servicio

Este año, con la nueva Jefatura del doctor José Ignacio Benito, el Servicio de HADO ha ganado efectivos. Son un equipo multidisciplinar con un geriatra, cuatro internistas, cuatro médicos de familia, enfermeras y un administrativo. Tienen cinco equipos —de facultativa y enfermera— para hacer domicilios y otro de apoyo de Enfermería. Han creado uno nuevo para valorar en planta pacientes que podrían estar ingresados en sus casas y otro de captación activa en Urgencias. Además, trabajan en un protocolo de derivación directa con el 061.

Entre sus proyectos está la aplicación de más tratamientos en domicilio, como el protocolo en el que trabajan con Neurología para medicamentos inmunológicos para esclerosis múltiple avanzada. También prevén empezar con algunas quimioterapias, en colaboración con Farmacia y Oncología, y aplicación de antibióticos en procesos agudos, gracias a los avances en la industria farmacéutica que permiten aumentar la frecuencia. Planean usar videollamadas de supervisión o refuerzo con la plataforma Telea.