Caballero denuncia la peligrosidad de la A-55 y garantiza la A-52 en túnel

La alternativa a la carretera más peligrosa de Galicia vuelve a marcar la agenda. Apenas un día después de que la Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ratificara la elevada siniestralidad de la A-55 entre Vigo y O Porriño, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha vuelto a incidir en la necesidad de construir el túnel de la A-52 como alternativa al trazado actual. «En los últimos 19 años, 15 víctimas mortales y más de 70 heridos graves, y solo en 2024 hubo 326 accidentes», recordó el regidor al tiempo que acusaba al PP y BNG de impedir la alternativa. «¿Por qué no la quieren? ¿Quieren que siga habiendo accidentes?», cuestionó en un audio.

Caballero apoya la gratuidad de la AP-9 «de Tui a Ferrol», pero no como alternativa a la A-52 en este tramo. «Es una risa pensar que alguien va a ir dando una vuelta hasta Atios con entradas y salidas peligrosísimas, eso aumentaría la gravedad de los accidentes y el tiempo que se necesita» para realizar el recorrido, añadió.

«Las personas afectadas, en función del interés general, que aún no se sabe cuántas son porque no hay trazado definitivo las va a defender el alcalde de Vigo», añadió en referencia a las afecciones a los vecinos de Bembrive.

Doble accidente y atasco

Las lluvias y falta de visibilidad volvieron a hacer mella en la circulación de esta vía a su paso por Mos. Un doble accidente con apenas diez minutos de diferencia en el kilómetro 12 generó notables atascos a primera hora de la tarde. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni daños graves.