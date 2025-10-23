La ampliación del PTL de Valadares estará lista en 2028 con uso solo comercial y de ocio

2028. Es la fecha prevista por la Zona Franca para que esté acabada la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valadares, que, finalmente, solo tendrá un uso comercial y de ocio (no industrial).

La Xunta ha dado el OK definitivo al proyecto de urbanización —con su publicación este jueves en el DOG— de este nuevo ámbito de 252.000 metros cuadrados, del que saldrán tres parcelas que suman 153.000 m2. Culmina así un largo proceso de tramitaciones y expropiaciones que se remonta a 2019 y que permitirá crear suelo empresarial en la ciudad por primera vez en más de veinte años.

El Consorcio que pilota David Regades invertirá 30 millones de euros y sacará a concurso la explotación de este futuro parque de medianas, imitando la fórmula aplicada en Porto do Molle (Nigrán) con Nasas.

La ampliación del PTL se distribuirá en tres parcelas: una principal de 117.154 m2, que, por tamaño, se orienta a una gran cadena —durante años se barajó la idea de que la multinacional sueca Ikea pudiera implantarse en suelo vigués—, y otras dos más pequeñas, de 24.128 y 11.740 m2, respectivamente. Solo el proyecto de urbanización asciende a 22,9 millones de euros, con el inicio de obras previsto para el segundo semestre del próximo año y un plazo de ejecución de año y medio (dieciocho meses).

Fuentes de Zona Franca apuntan que en 2026 esperan convocar la licitación para buscar a un experto promotor de áreas comerciales y de ocio que lidere esta nueva actuación. «Para ello, el Consorcio formalizará un derecho en superficie de las tres parcelas que suman un total de más de 150.000 m2 a favor del ganador de este concurso que será el que desarrolle el proyecto», señalan.

La tramitación del proyecto ha sido larga y estuvo marcada por la caída del PXOM de 2008, lo que obligó a la redacción de un plan sectorial aprobado por el Consello de la Xunta en abril de 2020. Grandes cadenas como Ikea y Leroy Merlin ya solicitaron en su día información sobre la ampliación, con unas necesidades de espacio de más de 40.000 m², lo que confirma la elevada demanda de suelo terciario en el municipio vigués.

El proyecto de urbanización traza un viaducto para conectar con Clara Campoamor, un nuevo vial que recorrerá perimetralmente las parcelas 1 y 2 se intersecará con los ramales de conexión con la VG-20, por lo que serán necesarias dos estructuras de paso que combinen la máxima funcionalidad y mínima afección al tráfico durante la ejecución de las obras.

Para ello, se proponen las siguientes intervenciones: un paso inferior compuesto de losa de hormigón armado sobre una pantalla de pilotes y un paso superior con solución prefabricada de hormigón o metálica.

El vial que conecta la carretera de Clara Campoamor con la glorieta principal entre las parcelas 2 y 3 requerirá la ejecución de un viaducto que permita salvar los cauces naturales del Rego da Quintián y Rego do Lavadouros. En el vial hacia el límite este del ámbito, se dispondrán árboles que servirán de pantalla vegetal hacia las viviendas más próximas.