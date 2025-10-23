Alfonso Amado, nuevo vocal de la sociedad nacional de Pediatría extrahospitalaria

El neuropediatra Alfonso Amado, que dirige Amado Clínica Pediátrica en Pontevedra, acaba de ser nombrado nuevo vocal de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria.

El reconocido neuropediatra, que trabaja también en el Chuvi, es docente e investigador experto en aprendizaje y conducta en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Fue elegido en el 39 congreso de una sociedad que cuenta con 41 años de experiencia y a la que pertenecen 4.500 médicos de toda España.