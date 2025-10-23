Alfonso Amado, nuevo vocal de la sociedad nacional de Pediatría extrahospitalaria
El neuropediatra es investigador en el Instituto Galicia Sur
El neuropediatra Alfonso Amado, que dirige Amado Clínica Pediátrica en Pontevedra, acaba de ser nombrado nuevo vocal de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria.
El reconocido neuropediatra, que trabaja también en el Chuvi, es docente e investigador experto en aprendizaje y conducta en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Fue elegido en el 39 congreso de una sociedad que cuenta con 41 años de experiencia y a la que pertenecen 4.500 médicos de toda España.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película