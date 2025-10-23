«El 60% de los pacientes de HADO son paliativos»

Licenciado por la Universidad de Valladolid, se especializó en Vigo en Medicina de Familia. Inició su trayectoria en Urgencias del Meixoeiro. Allí coincidió con el nacimiento de la unidad de HADO de ese hospital en el 2000. “Fui de los primeros residentes en rotar por ella”. Acabó cambiando esa dinámica de adrenalina por la opuesta: la atención desde la calma en el domicilio del paciente. Lleva desde enero dirigiendo HADO del Chuvi en funciones y, ahora, de forma oficial.

¿Se fue cambiando a HADO porque le gustaba más?

En mi época, el tema de paliatividad todavía estaba un poco cojo. En la facultad te enseñan a curar, pero no a ayudar en los momentos finales. Para mí fue un cambio de mentalidad y de registro. Afortunadamente ya está en los planes de formación. Antes no se contemplaba de manera directa que por mucho que te esfuerces hay pacientes en los que no puedes solucionarles su proceso, que se van a morir y lo importante que es ayudarles en ese camino y que se haga, por lo menos, con dignidad y con buen control de síntomas, tanto para el paciente como para la familia. Me gustaba mucho urgencias también. Son totalmente opuestas la dinámica de adrenalina en el hospital, en un territorio hostil para el paciente, y luego la dinámica de calma en un territorio, el domicilio del paciente, en el que los invasores somos nosotros.

¿Está tan vinculado HADO a atención paliativa?

Cada HADO es diferente y, hasta ahora, dependían de distintos servicios. Estamos intentando homogeneizar el funcionamiento de las unidades de HADO y, ahora, prácticamente todas tienen autonomía y dependen directamente de la Dirección hospitalaria. El 60%, más o menos, de los ingresos son de paliativos oncológicos o no oncológicos. El resto son pacientes crónicos con patología agudizada o procesos agudos de cualquier tipo desde respiratorio, infeccioso, cardíaco, control sintomático… una patología bastante diversa.

¿Cuáles son los criterios para ingresar?

Hay unos sociales y otros clínicos. En cuanto a los sociales, el primero es la voluntariedad. Si un paciente no quiere estar ingresado en HADO, tiene que quedarse en el hospital. Otro es que tiene que haber un cuidador principal, capaz de avisarnos si encuentran mal. Luego tiene que haber unos mínimos en cuanto a condiciones sociosanitarias. Y que el paciente viva dentro de la zona de cobertura del hospital. Somos el único HADO que cubre el 100% del área sanitaria.

Son muchos kilómetros.

Tenemos una isocrona de 76 km de punta a punta y hay veces que algún equipo puede hacer 160 km en una jornada. En cuanto a los criterios clínicos, podría ser cualquier patología que necesite ingreso. Pacientes que si no vamos nosotros a su domicilio, necesariamente tendrían que estar ingresados en el hospital, porque son casos complejos que necesitan cuidados de alta intensidad y de alta frecuentación: 2 o 3 veces a la semana como mínimo y con medidas que no puede dar Atención Primaria, como medicación endovenosa, nutrición parenteral, oxígeno... Es trasladar lo que se hace en el hospital al domicilio del paciente

¿Cuántos pacientes al año?

Estábamos en unos 800 al año, pero este vamos a subir bastante. Con el cambio ha habido una perspectiva totalmente diferente de lo que se estaba haciendo hasta ahora, con intención de mejorar, modernizar algunas cosas, acceder a técnicas que antes no se realizaban, protocolizar casi todas las acciones con distintos servicios... La perspectiva es de crecimiento y está apoyada por Dirección. Desde que comencé, en enero, ha aumentado la plantilla con tres nuevos médicos. Permitió incrementar tres equipos de médico y enfermera. Estábamos infradotados. El objetivo pactado es 850 pacientes, pero creo que estaremos más cerca de los mil a finales de año.