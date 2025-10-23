Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1.500 personas corren por la esclerosis

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (Avempo) cerró las inscripciones para su XIII Carrera Solidaria, a la que se han anotado más de 1.5000 personas. Las inscripciones para donaciones, a través del «dorsal 0» seguirán abiertas hasta el domingo.

