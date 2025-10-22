Los vigueses buscan el calor por Navidad: viajes a Egipto o al Caribe

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y estas semanas las agencias de viajes reciben a decenas de clientes que apuran sus escapadas.

Son fechas en las que sobre todo se busca contratar salidas familiares. Las más próximas, las del puente de diciembre, son mayoritariamente a ciudades europeas en las que hay mercadillos navideños. Bruselas, Ámsterdam, Braga o algunas de Alemania son las opciones más elegidas.

Con todo, una gran mayoría de los viajeros prefieren desplazarse a destinos de calor. Desde la agencia Bivestour indican que este año despunta Egipto, aunque también varios puntos del Caribe o, si se quiere invertir menos, las Islas Canarias. Por orden, la más barata es Lanzarote, seguida de Gran Canaria y, por último, Tenerife.

En Viajes Lira explican que los trayectos a Egipto se multiplicaron por las salidas especiales que se hacen en determinados meses desde Vigo y Santiago. Tras el parón de Navidades, en febrero será el próxima y muchos ya reservaron su plaza. «Es muy cómodo porque ponen vuelos directos a Lúxor», indican.

Entre otras localizaciones de calor también destacan Punta Cana, Riviera Maya o Cabo Verde, que lleva los últimos años de moda. También Japón, aunque en fechas navideñas se produce un parón.

Laponia

Los trayectos a Laponia, la región ártica de Europa, son otro clásico. En la agencia Libertravel explican que es un destino habitual para Reyes o en fechas cercanas a la Nochebuena. «Tiene un coste más elevado porque es un circuito con actividades caras. Va a ser más costoso que ir al Caribe», indica.

Un viaje para dos adultos y un niño puede rondar los 9.000 euros de precio. Desde las agencias señalan que en los últimos años estos viajes fueron a menos, pero que es un destino que nunca falla.