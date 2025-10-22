La UVigo retorna casi dos euros a la sociedad por cada euro recibido
Un estudio pionero determina que la institución genera casi 388 millones en valor social anual
La UVigo presentó ayer en el campus de Ourense un estudio pionero que cuantifica en términos monetarios el valor económico y social que genera la institución académica para sus distintos grupos de interés (estudiantes, profesores, egresados, empresas y administraciones) y la sociedad en su conjunto. Y, entre otras cifras, el Informe de Valor Social Integrado destaca que la Universidad genera casi 388 millones de euros en valor social anual y que por cada euro recibido de financiación pública retorna casi el doble, 1,95 euros.
El trabajo, promovido y financiado por el Consello Social de la UVigo, fue elaborado por los profesores Andrés Mazaira, Isabel Diéguez y Ana Gueimode y da continuidad a los informes de 2019 y 2021.
Los autores destacan que este último estudio, con datos de 2023, «refuerzna la idea de la Educación Superior como inversión pública rentable y estratégica». Presentaron losresultados acompañados por el rector Manuel Reigosa, el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa, y el vicerrector de Ourense, Francisco Javier Rodríguez.
Medicina
Mientras tanto, la UVigo sigue adelante con el proceso para implantar Medicina. La declaración de interés, en suspenso a la espera de un acuerdo con la USC y la UDC,ya está a disposición de la comunidad universitaria.
Y el alcalde Caballero volvió a cargar contra la Xunta por mantener «el viejo privilegio feudal» de Santiago como facultad única mientras Cataluña aumentará sus plazas.
