La UVigo retorna casi dos euros a la sociedad por cada euro recibido

La UVigo presentó ayer en el campus de Ourense un estudio pionero que cuantifica en términos monetarios el valor económico y social que genera la institución académica para sus distintos grupos de interés (estudiantes, profesores, egresados, empresas y administraciones) y la sociedad en su conjunto. Y, entre otras cifras, el Informe de Valor Social Integrado destaca que la Universidad genera casi 388 millones de euros en valor social anual y que por cada euro recibido de financiación pública retorna casi el doble, 1,95 euros.

El trabajo, promovido y financiado por el Consello Social de la UVigo, fue elaborado por los profesores Andrés Mazaira, Isabel Diéguez y Ana Gueimode y da continuidad a los informes de 2019 y 2021.

Los autores destacan que este último estudio, con datos de 2023, «refuerzna la idea de la Educación Superior como inversión pública rentable y estratégica». Presentaron losresultados acompañados por el rector Manuel Reigosa, el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa, y el vicerrector de Ourense, Francisco Javier Rodríguez.

Medicina

Mientras tanto, la UVigo sigue adelante con el proceso para implantar Medicina. La declaración de interés, en suspenso a la espera de un acuerdo con la USC y la UDC,ya está a disposición de la comunidad universitaria.

Y el alcalde Caballero volvió a cargar contra la Xunta por mantener «el viejo privilegio feudal» de Santiago como facultad única mientras Cataluña aumentará sus plazas.