El Sergas reforzaría con un radiólogo más las guardias de Urgencias en días concretos

Tras más de dos semanas de huelga por parte de los radiólogos de guardia del servicio de Urgencias del Álvaro Cunqueiro, llega la tercer oferta por parte del Sergas para dotarlos de mayor personal y hacer frente al incremento notable de carga de trabajo. Así, en esta última propuesta trasladada al comité de huelga, Sanidade propone reforzar con un radiólogo más el servicio —pasarían a ser 3 profesionales— en días concretos; esto es, los lunes y aquellas jornadas en las que no haya médicos residentes de 3º y 4º año. A mayores, se establecería un refuerzo de martes a viernes, de 15.00 a 22.00 horas, para atender el incremento de solicitudes de estudios de imagen diagnóstica procedentes del servicio de urgencias.

Según la gerencia del área sanitaria, esta es la «mejor oferta posible» sin afectar a la actividad ordinaria del servicio, una propuesta basada en indicadores de actividad y ratios poblacionales que, destacan, son incluso mejores que los de otros hospitales del entorno.

En las últimas jornadas, estos profesionales (25 de los 27 que hacen guardias) han llevado sus reivindicaciones a la calle para explicar a los vigueses el porqué de su paro indefinido y cómo les afecta en su calidad asistencial. Y es que las pruebas que realizan e informan los radiólogos son fundamentales para la realización de cualquier cirugía o diagnóstico.