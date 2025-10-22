Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pepe Solla, nuevo padrino de la Gran Recogida del Banco de Alimentos

La campaña, para la que todavía hacen falta voluntarios, se adelanta este 2025 al 7 y 8 de noviembre

El chef Pepe Solla, padrino de la Gran Recogida 2025, junto a los responsables del Banco de Alimentos en Vigo

El chef Pepe Solla, padrino de la Gran Recogida 2025, junto a los responsables del Banco de Alimentos en Vigo / Pablo Hernández Gamarra

R. V.

El Banco de Alimentos de la provincia de Pontevedra ha presentado este miércoles al chef Pepe Sollacomo padrino de la Gran Recogida 2025. El rostro del prestigioso hostelero se suma así a la lista de personalidades que han apoyado esta iniciativa solidaria en los últimos años, como las periodistas Diana Nogueira (2024) y Alba Lago (2022), el futbolista Iago Aspas (2023) o el actor Pedro Alonso (2021).

Por primera vez, la campaña se adelanta respecto a años anteriores. La Gran Recogida se celebrará este año el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre.

Para esta edición, el Banco de Alimentos necesitará un 15 % más de voluntarios que en 2024, hasta alcanzar los 2.500 participantes, con el objetivo de estar presentes en 150 supermercados y lograr el reto de reunir 325 toneladas de alimentos. Solo en Vigo harán falta más de 1.100 personas, ya que se incorporan siete nuevos establecimientos en la ciudad y en los municipios de Sanxenxo, O Grove y Vilagarcía.

Quienes deseen colaborar pueden inscribirse a través de la web granrecogidavigo.org, donde es posible elegir el supermercado y el horario que mejor se adapte a cada persona. También se puede contactar directamente con la organización en el 986 26 30 22.

TEMAS

Tracking Pixel Contents