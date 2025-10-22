Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo choque por el túnel de Elduayen

El alcalde, Abel Caballero, y el PP vuelven a chocar por el túnel de Elduayen. Achaca la parálisis el regidor a la falta de un informe autonómico sobre el olivo y una colonia de pájaros. La presidenta del PP, Luisa Sánchez, niega que haya ninguna solicitud municipal.

TEMAS

Tracking Pixel Contents