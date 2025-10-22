Juicio por el atraco con butrón en una joyería que se saldó con un botín valorado en 91.000 euros

El Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo tiene señalado para hoy el juicio contra la banda itinerante acusada de un atraco con butrón ocurrido en enero de 2023 en una joyería de la avenida de Florida. El botín de joyas y relojes que obtuvieron los ladrones –que forzaron la caja fuerte con una lanza térmica– fue valorado en 91.166 euros. Los cinco acusados afrontan penas que suman algo más de 16 años de cárcel: entre dos años y diez meses y cuatro años.