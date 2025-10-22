García Mateo, candidata a rectora por Nós Universidade

Por primera vez en la historia de la UVigo y a falta de que se puedan presentar más aspirantes, ya es seguro que, al menos, dos mujeres competirán por ocupar el Rectorado en mayo de 2026. Como ya era esperado, la catedrática de Telecomunicaciones Carmen García Mateo ha decidido dar el paso y hoy hará oficial su concurrencia a las elecciones durante un acto en el edificio Redeiras en el que estará acompañada por integrantes de la comunidad universitaria que respaldan su candidatura.

Mazaira, Rodríguez, Diéguez, Pedrosa y Reigosa. | Duvi

García Mateo llevaba casi un año coordinando de forma interna la elaboración de una lista desde que la plataforma Nós Universidade anunció en un Claustro su intención de construir un proyecto «con vocación de gobierno». Pero no ha sido hasta ahora cuando la catedrática ha confirmado que será ella la que también estará al frente del equipo con el que aspira a liderar la UVigo.

Todavía no tiene definidos los nombres de quienes ocuparán los distintos vicerrectorados, pero en la rueda de prensa convocada para hoy estará arropada por otros miembros de la UVigo que la apoyan.

García Mateo (Vigo, 1963) se incorporó a la Escuela de de Ingeniería de Telecomunicación en 1987 y es catedrática de Teoría de la Señal, departamento que dirigió entre 2014 y 2017. También fue vicerrectora de Titulaciones en el equipo rectoral de Alberto Gago (2006-2010) durante el complejo proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

Además es investigadora del grupo de Tecnologías Multimedia del centro atlanTTic y su trayectoria académica y científica ha sido reconocida con distinciones como el Premio María Wonenburger de la Xunta en 2014.

Hace justo un mes que la actual vicerrectora de Investigación y catedrática de Estratigrafía, Belén Rubio (Lugo, 1964), obtenía el apoyo del colectivo H2040 para liderar su candidatura y optar a sustituir a Manuel Reigosa, que después de dos mandatos consecutivos ya no puede presentarse a la reelección.

Aún queda tiempo para el lanzamiento de más candidaturas, pero la UVigo podría tener asegurada su primera rectora, un hito que también alcanzará en 2026 la USC, donde ya han manifestado su intención de presentarse a las elecciones del próximo año cinco candidatas.

La próxima persona que ocupe el Rectorado lo hará por un periodo único de 6 años tras el que no podrá optar a la reelección, tal y como establece la LOSU. Y otra de las novedades que fija la nueva ley es que, por primera vez, los estudianes sénior del programa de mayores podrán votar para elegir al gobierno universitario y contarán con sus propios delegados en el Claustro.

Calendario

Si los plazos se mantienen respecto a los últimos comicios de mayo de 2022, la presentación de candidaturas tendría lugar en el mes de marzo. En abril llegaría la proclamación definitiva tras la que los aspirantes tendrían que presentar sus equipos y las líneas generales de sus respectivos programas. Y, a continuación, arrancaría una campaña electoral de dos semanas.

La fecha definitiva de lasvotaciones para elegir al nuevo equipo rectoral y también al Claustro se conocerá un poco antes. La de los comicios de 2022 fue aprobada, junto con todo el calendario electoral, por el Consello de Goberno en el mes de febrero.