El crimen de Nigrán pasa a la gran pantalla

Pocas personas en Galicia han olvidado el cuádruple crimen de Nigrán, perpetrado en enero de 1994 por dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Manuel Lorenzo y Jesús Vela asesinaron a sangre fría al empresario del granito David Fernández Grande, a su esposa, a su hija y a la empleada del hogar. Los otros dos hijos del matrimonio lograron escapar y dar la voz de alarma. El móvil: robar un botín de 20 millones de pesetas.

Durante las semanas posteriores al asesinato, los medios se hicieron eco del caso. Detallaron las 18 horas de secuestro y extorsión que precedieron a la matanza. Sin embargo, poco se ha contado sobre los momentos previos a aquella tragedia. El largometraje A morte nos teus ollos busca trasladar al espectador a aquel contexto. Está dirigido por el vigués Guillermo de Oliveira, conocido por realizar el multipremiado cortometraje Sauerdogs y del documental nominado al Goya Desenterrando Sad Hill. Este noir gallego de marcado carácter autoral, cuenta con un guion firmado por el propio Oliveira junto a Miguel Barros, conocido por Tratamos demasiado bien a las mujeres.

La película

El rodaje del filme acaba de comenzar en Vigo y se prolongará durante seis semanas. Las grabaciones se realizarán en distintas localizaciones de la ciudad y en varios municipios de la provincia de Pontevedra. Cuenta con la colaboración de la Vigo Film Office (VFO), organismo del Concello dedicado a la promoción de la ciudad en los mercados nacionales e internacionales como plató de cine. Intervino en proyectos como Romería, Toro o La playa de los ahogados. La película es una producción conjunta de AtresmediaCine, Sideral y Sétima, con el apoyo del ICAA, AGADIC, y la participación de Atresmedia y Netflix. Pepe Lorente, ganador del premio Goya al mejor actor revelación por La estrella azul, e Iván Marcos, Jaguar, son los encargados de dar vida a los agentes Deza y Estrada.

El tema no es ajeno para Oliveira, «lleva obsesionándome desde los siete años», asegura en El pódcast del cine español. El crimen se produjo a escasos metros de su casa y sus padres y amigos tuvieron contacto directo con los implicados, víctimas y verdugos en algún momento de sus caminos.Para la realización del largometraje, Oliveira hizo un exhaustivo trabajo de investigación. Su idea principal era contar la historia a través de la mirada de uno de los policías, ahora el proyecto se ha extendido a los dos. El director describe la esencia del thriller: «A morte nos teus ollos habla de la familia, del que la tiene, del que la quiere, del que la ha perdido y del que la rechaza. Es el origen de todo lo bueno y de todo lo malo, el principio y el fin de cuánto sucede a los personajes. La película es un retrato de unas dinámicas de poder donde la violencia y el dinero son moneda de cambio. Ante eso, el amor es el único elemento capaz de romper de manera intermitente el status quo».

La pieza se desarrolló dentro de la 4ª edición del Programa Residencias Academia del Cine, que proporciona a cineastas emergentes y profesionales, nacionales o extranjeros, los medios y ayudas necesarias para el desarrollo de proyectos audiovisuales. Cuenta con apoyo económico para que se puedan centrar en el proyecto, asesores y espacio de trabajo. Oliveira aseguró en El pódcast del Cine español que la residencia fue una oportunidad para profesionalizar su pasión.