Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Rafael Louzán: «Espero que Vigo y Valencia sean sedes, reúnen las condiciones, pero la última palabra es de la FIFA»

Todos los caminos pasan por Zúrich. El vía crucis que está sufriendo Vigo para acoger el Mundial 2030 de fútbol sigue sin definirse a pesar de los argumentos legales y el interés de varios actores por concretar la reforma del estadio dependerá de la decisión final de la FIFA. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acudió este viernes a la ciudad para exponer su proyecto al frente del organismo al que llegó hace ahora diez meses. Antes de intervenir en el Círculo de Empresarios añadió un nuevo apoyo para que Balaídos y Valencia estén incluidas en la cita que se organizará junto a Portugal y Marruecos.

Lee aquí la noticia completa.