Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Elena Villanueva
Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
Un grupo de entre seis y ocho preadolescentes de 11 años acosa a la menor durante el recreo, agarrándola entre varios, tirándole de los pelos, quitándole los zapatos y hasta agrediéndola.
Alberto Leyenda
Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
Caterina M. G. estaba «muy ilusionada» cuando, en mayo de 2024, fue contratada para uno de los proyectos de empleo de la asociación porriñesa Aceesca. Con una discapacidad del 42% por problemas físicos, el mercado laboral se complica, así que la oportunidad de trabajar para una entidad social, enfocada a ayudar a las personas con discapacidad intelectual y con acreditado reconocimiento, era motivo de alegría. Un año y medio después, con dos despidos desbaratados —uno por su embarazo— y otro pleito pendiente por una solicitud de conciliación, su visión es opuesta. «Me machacaron psicológicamente», cuenta a FARO.
Marta Fontán
Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
«Es cierto de principio a fin. Lo reconocí desde el principio». Un hombre que entre 2017 y 2022 ejerció como gestor y consultor tributario reconoció este martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que solicitó para quedárselas él las devoluciones del IRPF de una treintena de contribuyentes, haciéndose con una cantidad que ascendió a algo más de 110.000 euros. El acusado devolvió 4.100 euros a Hacienda y se compromete a seguir abonando 500 euros cada mes.
Alberto Blanco
Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
La reforma de la Avenida de Madrid avanzará esta semana con importantes cambios en materia de tráfico. Dos medidas con las que el Concello pretende mejorar la fluidez de la circulación tras verse ralentizada (sobre todo en hora punta) con la instalación, en fase de pruebas, de la «turboglorieta» que regula desde hace casi dos semanas la intersección con Gandarón y Raposeira.
Adrián Amoedo
CTAG centra en el área de electrónica el ERE tras caer las ventas 8 millones
Es la mitad de los casi 900 trabajadores de O Porriño. Los ingresos son un 40% menos de lo esperado a estas alturas del año. En 2024 el centro ya había perdido rentabilidad.
Elena Villanueva
Cuando ni el DOG ni la conciliación son «suficientes» para rehacer un horario
Una profesora denuncia ante la Xunta el incumplimiento de la adjudicación de destinos en un centro de Vigo, que le deniega la itinerancia con otro colegio y un horario matinal para poder cuidar de sus hijas.
Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
«Durante la huelga no cabe contratar personal si no es para sustituir a trabajadores que estén de baja por motivos ajenos al paro», concluye el titular del Juzgado de lo Social nº1 de Vigo, en una sentencia en la que ratifica una sanción de 30.000 euros para una empresa del sector de la automoción del área que fichó a cinco empleados cuando los trabajadores protagonizaban una protesta laboral.
La Ciaim concluye el informe definitivo del naufragio del «Villa de Pitanxo»
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ha entregado al fin su informe definitivo sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, el buque de Pesquerías Nores que naufragó el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova. A bordo iban 24 personas, de las que solo sobrevivieron el capitán, Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero Samuel Kwesi Koufie. Los cadáveres de 12 tripulantes no fueron localizados.
Víctor P. Currás
Rafael Louzán: «Espero que Vigo y Valencia sean sedes, reúnen las condiciones, pero la última palabra es de la FIFA»
Todos los caminos pasan por Zúrich. El vía crucis que está sufriendo Vigo para acoger el Mundial 2030 de fútbol sigue sin definirse a pesar de los argumentos legales y el interés de varios actores por concretar la reforma del estadio dependerá de la decisión final de la FIFA. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acudió este viernes a la ciudad para exponer su proyecto al frente del organismo al que llegó hace ahora diez meses. Antes de intervenir en el Círculo de Empresarios añadió un nuevo apoyo para que Balaídos y Valencia estén incluidas en la cita que se organizará junto a Portugal y Marruecos.
Herido un motorista en un accidente múltiple que colapsa la salida de Vigo por la AP-9
Un motorista ha resultado herido esta tarde en un accidente en la AP-9V en el que también se han visto implicados un turismo y un camión. El siniestro ocurrió a las 17:30 a la altura de Teis, en dirección al puente de Rande, y está provocando retenciones.
