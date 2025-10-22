Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cunqueiro, enfocado en manejar el dolor

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Dolor, desde la Unidad del Dolor del área viguesa y el Grupo de Trabajo BPSO (Centros comprometidos con la Excelencia en los Cuidados) se ha organizado en el Hospital Álvaro Cunqueiro una jornada con actividades enfocadas en el bienestar emocional y manejo y afrontación del dolor.

