El Cunqueiro, enfocado en manejar el dolor

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Dolor, desde la Unidad del Dolor del área viguesa y el Grupo de Trabajo BPSO (Centros comprometidos con la Excelencia en los Cuidados) se ha organizado en el Hospital Álvaro Cunqueiro una jornada con actividades enfocadas en el bienestar emocional y manejo y afrontación del dolor.