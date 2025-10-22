Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo desde primera hora de la mañana
La mayor parte de los afectados se encuentran en la zona de Fragoselo, en Coruxo
Un apagón afecta desde las 9.30 horas de este miércoles a numerosos vecinos y empresas de la parroquia viguesa de Coruxo, dejando sin suministro eléctrico a buena parte de la zona. Los cortes comenzaron de forma intermitente hasta que el servicio cayó del todo.
Según ha informado Naturgy por teléfono a sus clientes, la compañía investiga en estos momentos la causa de la incidencia, que estaría afectando a unos 4.000 usuarios, principalmente en el entorno de Fragoselo. Algunos de los afectados han contactado con la empresa para advertir del problema.
Vecinos de la zona han mostrado su malestar, ya que este tipo de cortes puntuales se repiten con cierta frecuencia en la parroquia.
