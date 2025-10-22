El Concello refuerza su política social

El Concello reforzará su apuesta por la política social el próximo año. Así lo contempla el proyecto presupuestario diseñado por el gobierno local para 2026, que reservará 28 de los 345,3 millones para esa área, lo que supone un incremento del 18% respecto a las actuales cuentas (más de 4,3 millones de subida).

«Es una subida muy considerable», apuntó el alcalde, Abel Caballero, antes de desgranar algunos de los capítulos más importantes de la apuesta social del Concello, sobresaliendo el nuevo contrato de Axuda no Fogar, que aumenta las horas de atención y que se adjudicará próximamente para los próximos años. Las cuentas municipales reservan más de 15 millones para este servicio.

Otro proyecto que centra la atención del gobierno local es el de las becas de comedor y material escolar, que cuentan con una partida inicial de 2,5 millones que, llegado el caso, sería ampliable «porque es algo tan importante que no tiene límite», al igual que las ayudas de emergencia que se aprueban periódicamente y para las que el próximo presupuesto fija fondos de alrededor de 1,3 millones.

Por otro lado, el centro Cedro para atender a personas con drogodependencia tiene consignados 1,7 millones y el albergue municipal, tras un aumento de 26.000 euros, alcanzará el millón de euros de inversión.

No faltarán entre los capítulos diseñados el programa de Coidadores de Barrio, que fomenta por un lado la inserción laboral y, por otro, la atención a personas que necesitan ayuda en las tareas básicas. El Concello destina 611.000 euros a esta actuación, cifra superada por los 829.000 euros para el programa socioeducativo de ayuda familiar.

La atención a personas mayores implica la principal novedad para el próximo año, ya que se dotan 469.000 euros para el programa Vigo Social TV, que se suma así a la teleasistencia (192.000 euros), «que prestamos gratuita porque es el botón de su vida». Se atenderá también la soledad no deseada con 313.000 euros para el programa «Vigo, ciudad amiga de los mayores», mientras que el Concello también cofinanciará con la Xunta los centros de día de Teis, Coia y Lavadores con 350.000 euros.

Por otro lado, los convenios con entidades sociales suman 571.448 euros y los comedores sociales recibirán 471.685 euros, mientras que el programa Xantar na Casa, para llevarle la comida al hogar a personas con necesidades especiales, cuenta con fondos por importe de 168.000 euros.

Críticas a la Xunta

Caballero, tal y como realizó con el capítulo de inversiones del presupuesto, contrapuso la apuesta municipal con la de la Xunta, a la que acusó de «miserable» por reducir el dinero para la Risga al mantener la incompatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital.

«¿Por qué castiga a la gente así? Es un escándalo», dijo el regidor, censurando también el «déficit dramático» de plazas de residencia públicas «porque no van a construir ninguna, solo buscan hacer caja», añadió sobre la Xunta.