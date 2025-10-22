El autor del crimen de Beatriz en Baiona ya tiene nuevo abogado de oficio

La causa por el asesinato del que fue víctima Beatriz Lijó Gesteira el 5 de febrero de 2023 a las puertas de su vivienda en Baiona se encontró con un contratiempo inesperado a las puertas del juicio. Ángel Rodríguez da Costa, «Lito», expareja de la víctima y autor confeso del crimen, renunciaba hace un mes a su abogado de oficio, el que lo representaba desde su detención, alegando que no había hecho «nada» y se sentía «desinformado». El letrado no se opuso y, tras acceder la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo al cambio, el Colegio de la Abogacía ya designó nuevo abogado de oficio. El jurista, que prevé reunirse en breve en prisión con el acusado, ya tiene consigo el sumario de la causa y no ha pedido ninguna modificación en las fechas del juicio, que se celebrará con jurado popular y arrancará el 24 de noviembre.

La renuncia al anterior letrado se produjo en una vista celebrada el pasado 18 de septiembre. El acusado de asesinar a su expareja ante los dos hijos menores de edad que tenían en común rechazó además ese día una condena de conformidad de 26 años de prisión, si bien es posible que, ya con el nuevo abogado, las negociaciones entre la defensa, la Fiscalía y las otras dos acusaciones personadas –la particular y la que ejerce la Xunta– se retomen por si todavía es posible llegar a un acuerdo.

Confesión

Si finalmente la conformidad fracasa, Ángel Rodríguez se enfrentará en el juicio a una petición de hasta 35 años de prisión por un delito de asesinato y otros dos de lesiones psíquicas graves a los niños. Aunque tras su arresto este hombre se envolvió en un enorme mutismo, finalmente confesó que mató a Beatriz con un hacha y un cuchillo.

Se da la circunstancia de que el nuevo abogado de oficio ya había representado al autor confeso en la vista de la prórroga de prisión provisional celebrada en enero de este año debido a que el letrado que tenía entonces no podía asistir a la comparecencia. Por este motivo, ya conocía el procedimiento del que ahora se hará cargo de cara al juicio.