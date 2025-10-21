Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»

La reforma de la Avenida de Madrid avanzará esta semana con importantes cambios en materia de tráfico. Dos medidas con las que el Concello pretende mejorar la fluidez de la circulación tras verse ralentizada (sobre todo en hora punta) con la instalación, en fase de pruebas, de la «turboglorieta» que regula desde hace casi dos semanas la intersección con Gandarón y Raposeira.

A partir del próximo jueves –si la lluvia no lo impide– los carriles de servicio desaparecerán como tal y se fusionarán con los dos por sentido del tronco central de la Avenida de Madrid. ¿Cómo? A través de líneas discontinuas. De esta forma, la libertad de movimientos de los conductores para cambiar de carril será total en el tramo entre la antigua estación de autobuses y la «turborrotonda».

Aunque las vallas de la Avenida de Madrid ya son historia desde hace meses, los movimientos entre las vías de servicio y los carriles centrales continúan vetados a través de una isleta longitudinal pintada en el asfalto que desaparecerá en cuestión de días para convertirse en una línea discontinua. Esta medida, en palabras de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez dará «mayor permeabilidad» a la vía y permitirá mejorar la circulación hacia y desde la «turborrotonda».

Este cambio no es menor. Sobre todo de cara a afrontar la «turboglorieta», ya que permitirá a los conductores comenzar a posicionarse en cualquiera de los tres carriles de la Avenida de Madrid en función de la dirección que vayan a tomar al entrar en ella: carril derecho (actual vía de servicio), para seguir hacia O Porriño o girar hacia Raposeira; carril central, solo para continuar hacia O Porriño; y carril izquierdo, para torcer hacia Gandarón o realizar un cambio de sentido.

Refuerzo de la señalización

La segunda medida que se implementará esta misma semana si la lluvia lo permite será la de reforzar la señalización horizontal y vertical. Actualmente, los conductores no ven las indiciaciones de la «turboglorieta» hasta que están ya casi encima de ella, lo que les impide rectificar sus movimientos si van a entrar por el carril incorrecto, lo que está desencadenando multitud de infracciones que ralentizan el tráfico. Estas nuevas señales permitirán que los conductores conozcan varios cientos de metros antes el carril en el que deben posicionarse antes de abordar la «turborrotonda».

Jose Lores

Sobre las retenciones actuales, desde la Concejalía de Seguridad remarcan que se están produciendo principalmente en hora punta (a primera hora y sobre la una de la tarde, principalmente en sentido entrada a la ciudad). Y apuntan a varios factores que –aseguran– son temporales.

Por un lado, aseguran que las propias obras dificultan la circulación general en toda la vía. También la señalización de obra, que admiten que actualmente es deficiente y que por eso se mejorará esta misma semana. Además, remarcan que la falta de costumbre de los conductores, al igual que ocurrió inicialmente en el resto de «turboglorietas» de Vigo, también influye. De hecho, subrayan que la gran mayoría de los miles de conductores que entran y salen de Vigo por la Avenida de Madrid lo hacen a diario, con lo que están convencidos de que una vez que interioricen los movimientos, la fluidez de la circulación irá mejorando cada vez más.

El departamento de Tráfico del Concello tiene sobre la mesa otro diseño de «turboglorieta» con alguna variación respecto a la actual. Una configuración que, a grandes rasgos, permitiría que el carril interior en sentido salida de Vigo permitiera también continuar hacia O Porriño, al igual que el central; y el derecho se reservara solo para girar hacia Raposeria, pero por el momento está descartado y solo se probará si el actual diseño no diera los resultados esperados.

¿Por qué una glorieta en este cruce?

Plano de la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid de Vigo. / Concello de Vigo

El proyecto de reforma de la Avenida de Madrid de Vigo, financiado entre el Concello y el Ministerio de Transportes, es mucho más que un lavado de cara. El objetivo principal es integrarla en el ámbito urbano. O, en otras palabras, que la transición que actualmente se hace al llegar a la Plaza de España se anticipe (o se atrase en sentido salida) 2 kilómetros. Y será precisamente esta nueva «turboglorieta» la que pase a tener el papel de marcar la frontera con el casco urbano que actualmente juega la rotonda de «Los Caballos».

Pero este cambio de configuración y transformación de la Avenida de Madrid para convertirla en una vía urbana y calmar el tráfico va muchos más allá de un «turboglorieta» que pasará tener el papel de entrada al casco urbano de Vigo. La nueva vía dispondrá de en torno a media docena de pasos de peatones, uno cada 180 metros. El doble que hasta ahora. Las aceras serán mucho más anchas y las isletas serán ajardinadas. De hecho, para calmar el tráfico y como adelantó FARO, el proyecto contempla también la instalación de un radar que contribuya a que los conductores respeten el límite de 50 km/h.