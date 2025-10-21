Vigo aglutina más del 70% de peticiones de vivienda protegida de toda la provincia

La provincia de Pontevedra, y también Vigo, atraviesan una «emergencia habitacional». Así lo reconoció esta mañana el propio delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en un encuentro con la patronal de la construcción celebrada en el hotel Attica 21. El dirigente apuntó que en el conjunto de la provincia hay ya más de 10.700 demandantes de vivienda protegida (concretamente, 10.714). Y casi el 70% de todos ellos pertenecen a la ciudad olívica.

Y es que en Vigo hay ahora anotadas unas 7.100 personas que quieren acceder a una casa o piso con algún tipo de protección, es decir, de promoción pública o privada pero a precio tasado. Se trata de un récord absoluto en la historia de la ciudad, pues nunca se había alcanzado una cifra tan elevada de solicitudes, lo que demuestra que la situación de la vivienda en Vigo es insostenible: los precios absolutamente desbocados del mercado llevan a que una gran mayoría de ciudadanos no puedan ni comprar ni alquilar un piso o una casa.

Esta emergencia habitacional en Vigo la demuestra también el hecho de que es la ciudad con más demandantes de vivienda de toda Galicia. No solo eso, sino que tiene más solicitudes para acceder a inmuebles con condiciones ventajosas que A Coruña, Santiago y Ourense juntas, que suman poco más de 6.100, muy lejos de las 7.100 de Vigo. El conjunto de la provincia de Pontevedra, además, supera a la de A Coruña en más de 3.000 demandantes. Es decir, la mayor necesidad de vivienda protegida en Galicia, con mucha diferencia, se da en las Rías Baixas y, particularmente, en la ciudad de Vigo.

En su encuentro con la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), en el que también estuvieron presentes el presidente de la entidad Miguel Caruncho, el subdelegado del Gobierno Abel Losada o la concejala de Urbanismo de Vigo, María Xosé Caride, Pedro Blanco aseguró que el Gobierno ha invertido en los últimos años en Galicia 575 millones de euros en políticas de vivienda, permitiendo financiar más de 420 pisos de alquiler social y la rehabilitación de más de 1.300 hogares únicamente en la provincia de Pontevedra.

Infraestructuras

Pedro Blanco incidió también en los más de 2.000 millones de euros que el Gobierno moviliza en obra pública en la provincia de Pontevedra, sumando proyectos en ejecución y en planificación para los próximos años en un «esfuerzo sin precedentes». Así, destacó las mejoras en Peinador, las actuaciones en la zona portuaria de Vigo, el proyecto del túnel entre Porriño y la ciudad olívica, las obras en la avenida de Madrid o las mejoras en la AP-9 a la altura de Redondela.