Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Vigo ha sido la ciudad escogida para celebrar el próximo desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas. El acto central, presidido por el Rey tiene lugar cada año en una ciudad distinta.

El desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo será, según acaba de avanzar el alcalde, Abel Caballero, el sábado 30 de mayo de 2026. «Hace unos días tuve una conversación telefónica con la ministra de Defensa y con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en la que me avanzaron que Vigo había sido seleccionada y elegida como ciudad para el desfile de las Fuerzas Armadas del año 2026», ha explicado el regidor olívico.

Ayer mismo el Concello recibió la carta de confirmación por parte del Jefe del Estado Mayor, Teodoro López Calderón. «Este desfile cada año es presidido por Sus Majestades los Reyes y, por tanto, Vigo será la ciudad referenciada. Vigo tiene una enorme tradición de apoyo y de querencia a las Fuerzas Armadas y, por tanto, es un momento de volver a decir desde esta ciudad nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas», ha agradecido Caballero.

Vigo tomará el testigo de Canarias, donde se celebró el desfile del Día de las Fuerzas Armadas 2025 (en el vídeo sobre estas líneas). La parada militar incluye el Izado y homenaje de la Bandera Nacional, un emotivo homenaje a los que dieron su vida por España, y el propio desfile con representación de las unidades de los tres ejércitos y la Guardia Civil.

El Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se estableció realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los Ejércitos y la Armada, para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad.

Probablemente habrá muchos más actos que el desfile en la ciudad durante esa semana. En la última edición, en Canarias, el programa incluyó, por ejemplo, visitas a buques de la Armada, exposiciones, o demostraciones de medios del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y del Espacio y Guardia Civil.