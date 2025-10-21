La Universidad ocupa el 86% de las plazas de máster ofertadas este curso

La UVigo agotó el 86,4% de las plazas de máster ofertadas para este curso en los tres campus. Tras el tercer y último plazo de matrícula, finalizado el pasado 10 de octubre, un total de 1.506 alumnos se inscribieron en 85 programas según los datos facilitados por la propia institución.

El campus de Pontevedra es el que registra un mayor ajuste entre la oferta y la demanda con una tasa de ocupación para el periodo académico 2025/26 del 98,5%, seguido de los de Ourense (89%) y Vigo (81,4%).

Además de llenar las aulas, la Universidad ha estrenado con bastante éxito seis nuevo másteres. En el caso del campus de Vigo, Enseñanza de español como lengua extranjera o segunda lengua, cubrió las 8 vacantes disponibles. Y el de Literatura dramática, música y artes escénicas, adscrito también a la Facultad de Filología y Traducción y organizado en colaboración con el Conservatorio Superior y la ESAD, ofertaba 25 plazas y suma un total de 23 alumnos.

El otro estreno en Vigo, el máster en Realidad extendida, que imparte de forma semipresencial la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación junto con la Universidad de A Coruña, sumó dos matrículas por sus diez pupitres.

En Pontevedra, han arrancado este año dos títulos, el de Creación artística contemporánea, con 25 plazas ofertadas y 23 inscritos; y el de Ciencia del ejercicio, preparación física y readaptación deportiva, que se quedó a una matrícula de cubrir las 12 vacantes.

En el campus de Ourense se estrenó este curso el máster de Economía circular, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo e impartido de forma conjunta por las tres universidades gallegas. Ofertaba diez plazas y tendrá dos alumnos.

La UVigo y sus homólogas de A Coruña y Santiago también tenían previsto iniciar este año el máster en Prevención y abordaje multidisciplinar de las drogodependencias y conductas adictivas pero finalmente ha sido pospuesto.

Traducción multimedia y Lingüística aplicada tuvieron que ampliar su aforo por la demanda

Entre los programas más demandados, que se vieron obligados a ampliar el cupo inicial de plazas, se encuentran dos títulos de la Facultad de Filología, el de Traducción multimedia y el de Lingüística aplicada.

Dirección integrada de proyectos, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra, contará este curso con 60 matriculados, 20 más que pupitres disponibles inicialmente. Y en el máster de Diseño y dirección creativa en moda se inscribió uno más que plazas iniciales (22).

En el campus de Ourense también se ha visto obligado a ampliar su aforo el programa de Valoración, gestión y protección de patrimonio cultural, de 20 a 24 plazas. Y el de Abogacía y procuraduría, de 24 a 30.

Además de casi todas las especialidades del máster de Profesorado, también han alcanzado el lleno total en sus aulas de Vigo Biología marina (10) y Biotecnología avanzada (15). Y lo rozan a falta de muy pocas plazas Dirección e innovación en la cadena de suministro, Ingeniería de la automoción, Prevención de riesgos laborales, Biodiversidad terrestre, Administración integrada de empresas y RSC, Finanzas, Gestión y dirección laboral, Comercio internacional y Lingüística aplicada.

En Pontevedra, además de Profesorado, cubrieron todos sus pupitres Investigación e innovación en didácticas específicas para Infantil y Primaria (20), Necesidades específicas de apoyo educativo (30), Comunicación en medios sociales y creación de contenidos digitales (25), Dirección de arte en publicidad (30), Dirección pública y liderazgo institucional (25).

Y en el de Ourense, la tasa de ocupación del 100% se registró en los másteres de Nutrición (24) y la modalidad no presencial de Dirección y planificación del turismo interior y de salud (15).

Jornada de puertas abiertas en Cintecx. / DUVI

Más de 200 personas en la VI Jornada de puertas abiertas del Cintecx

El Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales de la UVigo organizó los días 16 y 17 una programación dirigida a acercar la ciencia y la innovación a la ciudadanía. Guiados por una veintena de investigadoras e investigadores, los asistentes pudieron conocer de cerca los laboratorios y los proyectos proyectos del centro a través de rutas temáticas y talleres interactivos. Más de 60 personas de todas las edades y cerca de 170 estudiantes de Secundaria y Bachillerato conocieron el papel clave de la ingeniería en el avance de la sociedad.