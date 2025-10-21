Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TSXG confirma seis meses de prisión para un empresario vigués

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la que condena a seis meses de prisión a un empresario por intentar vender en el extranjero maquinaria alquilada en la ciudad de Vigo.

