El TSXG confirma seis meses de prisión para un empresario vigués
La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la que condena a seis meses de prisión a un empresario por intentar vender en el extranjero maquinaria alquilada en la ciudad de Vigo.
