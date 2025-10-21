Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera semana de huelga de radiólogos

Los radiólogos de huelga en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) reunieron ayer a decenas de personas ante el Museo MARCO en apoyo a su demanda de más profesionales en los turnos de guardia para hacer frente al aumento de la actividad. Ayer iniciaron ya su tercera semana de paro indefinido.

