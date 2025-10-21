Tercera semana de huelga de radiólogos
Los radiólogos de huelga en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) reunieron ayer a decenas de personas ante el Museo MARCO en apoyo a su demanda de más profesionales en los turnos de guardia para hacer frente al aumento de la actividad. Ayer iniciaron ya su tercera semana de paro indefinido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental