El Sergas destina 1,8 millones al Meixoeiro para Reproducción Asistida y Maxilofacial

La Xunta destinará el próximo año al Área Sanitaria de Vigo 1.053 millones de euros para gastos de personal, de funcionamiento, de la prestación farmacéutica e inversiones. Según destaca el Servizo Galego de Saúde en un comunicado, esto supone un incremento del 2,52%.

Destaca que, además, el gobierno gallego prevé realizar unas inversiones de casi 5 millones de euros en la sanidad pública viguesa. Tres millones están dirigidos a Atención Primaria y los otros dos millones, para el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

En particular, se destinarán al Hospital Meixoeiro, con 1,3 millones de euros para realizar obras y dotar de equipamiento el área recientemente creada de Maxilofacial, un servicio que llevaba antes el Hospital Povisa para todos los pacientes del área viguesa.

También se destinan 505.000 euros a «equipamiento» de la Unidad de Reproducción Humana Asistida. Este servicio está pendiente de su traslado de las actuales instalaciones en el Centro Integral de Salud de Taboada Leal, que se han quedado muy pequeñas, al Hospital Meixoeiro: Es una actuación largamente demandada e indispensable para hacer frente al nuevo plan gallego de esta atención.

Por otra parte, se dota con 600.000 euros a cada una de las actuaciones necesarias para la construcción de los centros de salud de Mos y Ponteareas —licitación del proyecto—, O Rosal y CIS de Cangas.