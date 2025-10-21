«Se está hablando de paz en Gaza cuando no se dan las condiciones para lograrla»

En 1949, un año después de que estallase la primera guerra árabe-israelí, se crea la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Desde entonces, su labor ha sido garantizar el acceso a la sanidad, educación y ayuda humanitaria de los refugiados y refugiadas que están dentro de su propio territorio o en otros países de Oriente Próximo, como Siria, Líbano y Jordania. Constituyen más de la cuarta parte de los refugiados del mundo: 5,9 millones. «Mientras no alcancen el objetivo de ser ciudadanos de pleno derecho, somos prácticamente su único apoyo», aseguran desde la Agencia.

En este tiempo, UNRWA se enfrentó a diferentes trabas en el desarrollo de su trabajo. El 30 de enero de 2025 entraron en vigor dos leyes aprobadas por el parlamento israelí que prohiben las operaciones de la Agencia en las zonas de Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania y su contacto con las autoridades israelíes. «Seguimos trabajando, pero hemos sufrido muchísimos problemas con el gobierno de Israel, hasta el punto de tener que cerrar la sede central en Jerusalén por el hostigamiento y el acoso que han sufrido nuestros trabajadores», explica la historiadora y Directora Ejecutiva de la UNRWA en España, Raquel Martí. El motivo: el gabinete de Benjamín Netanyahu acusa a la Agencia de tener a trabajadores infiltrados en la organización de Hamás y de haber participado en los atentados del 7 de octubre de 2023. Tras esta denuncia por parte de Israel, 16 países retiraron la financiación a UNRWA. «Israel no ha podido presentar ninguna prueba hasta la fecha», concreta Martí. Se hizo en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia pedía que se aumentara la ayuda humanitaria para Gaza, «estuvimos en riesgo, no podíamos coordinar y gestionar la ayuda humanitaria», recuerda.

El 10 de octubre entró vigor el alto al fuego en la Franja de Gaza. Martí explica que las condiciones de los trabajadores han mejorado en cuanto a seguridad, pero resalta que el ejército israelí no se ha retirado de la zona, sigue ocupando el 53%. Los ataques no han cesado, en total, según el recuento del Gobierno de la Franja, al menos 97 gazatíes han muerto por fuego israelí y otros 230 han resultado heridos desde que se formalizó el acuerdo. El pasado domingo, Israel bombardeó diferentes zonas de la Franja tras acusar a Hamás de la muerte de dos soldados israelíes en Gaza. A UNRWA le preocupa que «se esté hablando de paz cuando no se dan las condiciones para lograrla». En el plan de paz propuesto por Donald Trump no se menciona el fin de la ocupación «esto hace que no haya perspectiva para que Israel deje de ocupar ilegalmente el territorio palestino», concreta Martí; menciona, además, que no se ha incluido a Cisjordania: «Allí la violencia, las demoliciones ilegales de viviendas, la detención y el asesinato de palestinos continúa».

En la situación actual «todas las necesidades que tienen los palestinos son urgentes», asegura. Hay que restituir los servicios sanitarios, «la mayor parte de los hospitales están destruidos, no hay medicamentos básicos. Necesitan que se permita la entrada de sanitarios para reforzar el sistema». Reconstruir todas las conducciones de agua, el alcantarillado, recoger las toneladas de basura acumuladas que producen la propagación de plagas y ofrecer apoyo psicológico. Entre todo, la historiadora destaca la necesidad de ayuda humanitaria: «No se ha revertido la situación, nada ha cambiado en el sentido de las necesidades de la población, la hambruna sigue avanzando, el pasado miércoles Israel prohibió la entrada de gas, combustible y bienes para el consumo».

El plan de Trump prometía la entrada de 600 camiones diarios de ayuda humanitaria, de los que solo han entrado la mitad, «la ayuda es insuficiente. Naciones Unidas está diciendo que se necesitan miles de camiones diarios», sostiene Martí, considera que Israel tiene unos procesos muy burocráticos para la entrada de ayuda humanitaria: « Hay que agilizar todos los trámites de entrada de camiones». A la sociedad civil española, la Directora Ejecutiva de UNRWA en España le pide que no se olviden de Palestina. La reconstrucción del territorio va a durar mucho tiempo y van a necesitar ayuda para conseguir revertir la situación.