Rueda destaca las técnicas industrializadas que ya se aplican en los nuevos pisos de Navia
El presidente autonómico asiste al inicio de la construcción de un edificio de 37 viviendas en Navia
C.P.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó esta mañana desde Vigo que Galicia está ya «a la vanguardia» de la construcción de vivienda pública con técnicas industrializadas como las que se están aplicando en el barrio vigués de Navia. Allí participó el dirigente gallego en el acto de inicio de obra de un edificio de 37 viviendas protegidas y una inversión de 8,3 millones de euros.
Esas técnicas permiten reducir tiempos de ejecución, evitar retrasos, mejorar el uso de materiales como la madera gallega y hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada. En Navia, la Xunta prevé la construcción de 1.600 nuevos hogares, de los que cerca de un millar ya están en marcha. El alcalde, Abel Caballero, cargó contra Rueda por su visita a Navia: «Es un descaro político, vino a reírse de la ciudad. Habrá cero viviendas nuevas de la Xunta en Vigo en 2025».
