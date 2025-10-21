Por cada profesor menor de 30 años hay ocho que superan los 50

Cada curso, una media de cien profesores se jubilan en colegios e institutos púbicos de Vigo, un 5% del total de profesionales que imparten docencia en el municipio. En el caso de la provincia, esta cifra se incrementa a los cerca de 400 maestros de los 11.000 que se encuentran ejerciendo, tal y como se refleja en los documentos facilitados por sindicatos.

Lo cierto es que en los últimos años, la Consellería de Educación ha incrementado la cifra de plazas en las oposiciones, con el consiguiente llamamiento para muchos profesores noveles , o a priori, jóvenes. Y es que falta hacen. Según las estadísticas del Ministerio de Educación del curso 23/24, por cada docente menor de 30 años, hay ocho profesores que superan los 50. Las cifras son las siguientes: en la totalidad de centros educativos públicos de Vigo y resto de puntos de la provincia, hay 4.434 maestros que superan la cincuentena —756 tienen entre 60 y 65 años, mientras que 136 rebasan esta edad— mientras que tan solo 549 no llegan a la treintena.

Esto implica que a lo largo del próximo lustro, están llamados a jubilarse cerca de un millar de docentes en activo; prácticamente el 10% del total de los profesores que ejercen en la educación pública. A este dato hay que precisar que los 70 son la edad máxima a la que un docente puede estirar su vida laboral.

Mayor equilibrio en la privada

Otra lectura que dejan estas cifras es el mayor equilibrio que hay en los colegios privados y concertados. De sus 3.912 profesores, 1.388 superan los 50 y 349 no llegan a los treinta; de modo que la prevalencia es de un docente menor de 30 por cada 4 mayor de 50; la mitad que en los públicos.

¿Qué implica la edad docente? El reflejo más importante que se puede ver en el aula es la metodología. Y es que los más jóvenes aportan nuevas ideas, mayor dominio en el uso de las nuevas tecnologías y en metodologías pedagógicas más innovadoras por su formación actual. Frente a esto, los más veteranos aportan precisamente su experiencia, sus vivencias, su saber y estrategias que funcionaron —y las que no— con el alumnado en cursos pasados.

Programas de mentorización

Para que exista un «feedback» o retroalimentación entre ambos, la Consellería puso en marcha, al menos en cuanto a faceta directiva se refiere, un programa de mentorización, tal y como avanzó FARO, por el que directores o directoras con más experiencia en el cargo asesoraban y apoyaban a los más jóvenes que acaban de iniciarse en dicho puesto.

A mayores, en total del profesorado puede concurrir al centenar de cursos de formación que imparten el CAFI —Centro Autonómico de Formación e Innovación— o a través del CFR de Vigo, ubicado en el antiguo Virxe do Rocío, en el barrio de Coia.

La necesidad de rejuvenecer las plantillas es innegable, si bien para ello se hacen necesarias dos aspectos: hacer atractiva la profesión docente y rebajar algunos puntos complicados como el estrés por la atención al alumnado con necesidades educativas especiales o incluso la pérdida de autoridad. En las últimas oposiciones de Educación celebradas este pasado verano, se cubrió el 86% de la oferta, quedando 233 plazas vacantes (el 14%). Los 1.431 que aprobaron aún deben superar el periodo de prácticas.