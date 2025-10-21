PP y BNG urgen el realojo de los afectados por el cierre de la pensión Nuestra Señora del Carmen

El PP de Vigo y el BNG exigieron ayer una alternativa para las 21 personas amenazadas de desalojo por el cierre de la pensión Nuestra Señora del Carmen. Los populares lamentaron que a principios de este mes se reunió con personas afectadas por el cierre de esta pensión, indicando que solicitó soluciones al gobierno local.

Por su parte, los nacionalistas lamentaron la «violencia institucional» del Concello y de la Xunta contra estos inquilinos en «situación de vulnerabilidad social», urgiendo soluciones a ambas administraciones.

La concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, reivindicó que su departamento ya trabaja de forma «individualizada» con cada afectado para buscar soluciones, indicando que el Concello dispone de mecanismos para sufragar seguros o las primeras mensualidades cuando se encuentren soluciones habitacionales para estas personas.

Aguiar aprovechó para lamentar que BNG y PP pretendan «sacar rédito político» de la situación e instó a los «populares» a pedir también soluciones a la Xunta.